Tennis-Geschichte: Als Pete Sampras gegen die Nummer 205 verlor

Pete Sampras hat gemeinsam mit Andre Agassi das Männertennis über Jahre hinweg dominiert. Ab und zu hat aber sogar der Großmeister des Serve-and-Volley eine veritable Pleite verkraften müssen.

von Jens Huiber

© Getty Images Pete Sampras musste in seiner besten Zeit nur selten ins Netz beißen

Vor ein paar Tagen hat Stefanos Sakellaridis, die Nummer 803 der Welt, beim United Cup einen bemerkenswerten Erfolg gefeiert. Der 18-jährige Grieche gewann gegen Zizou Bergs, immerhin die Nummer 129 der ATP-Charts. Angesichts dieses Erfolges aber bereits von Tennis-Geschichte zu schreiben, wäre wohl eine Themenverfehlung.

Dafür könnte schon eher der 5. Januar 1994 herhalten, wie findige Geister recherchiert haben. Denn da trug sich in Doha gar erstaunliches zu: Der große Pete Sampras, angeblich für ein Schmerzensgeld von 500.000.- US Dollar nach Katar gelockt, hat sich heute vor 28 Jahren nämlich nicht so richtig gespürt. Und gegen Karim Alami, damals die Nummer 205, mit 6:3, 2:6 und 4:6 abgebissen.

Sampras gewinnt 1994 die Australian Open und Wimbledon

Nun muss man natürlich anfügen, dass Alami damals erst 20 Jahre alt war. Und in den darauffolgenden Jahren eine Karriere hingelegt hat, die aller Ehren wert war. Mit zwei Turniersiegen (in Palermo und Atlanta, jeweils 1996) und einem Karrierehoch von Platz 25.

Im Januar 1994 aber war diese Karriere maximal ein vager Gedanke. Sampras auf der anderen Seite führte die Weltrangliste an - und sollte nach der Pleite gegen Alami nicht nur das Vorbereitungsturnier in Sydney, sondern auch gleich die Australian Open gewinnen. Plus acht weitere Titel in dieser Saison, inklusive dem Sunshine Double in Indian Wells und Key Biscayne und in Wimbledon.

Der Sieg von Alami gegen Sampras zählt übrigens nicht als die allergrößte Sensation in der ATP-Geschichte, was Branchenführer anbelangt. Denn 1992 hatte Daniel Nestor als Nummer 238 den damaligen Weltranglisten-Ersten Stefan Edberg besiegt.