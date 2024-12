Tennis-Talent Justin Engel unterschreibt bei Charly Steeb

Das Team um Deutschlands Top-Talent Justin Engel wächst weiter. Nun hat der 17-Jährige bei der Agentur projectFIVE unterschrieben, die auch mit Boris Becker zusammenarbeitet.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.12.2024, 09:09 Uhr

© Jürgen Hasenkopf

Justin Engel baut sich sein Team in Richtung Tennis-Weltspitze weiter auf. Nun steht er also bei projectFIVE unter Vertrag und hat mit Carl-Uwe “Charly” Steeb einen prominenten Manager an Bord.

projectFIVE ist Teil der Firma Sportfive von Ex-DTBler Stefan Felsing. Die Agentur arbeitet auch mit Alexander Zverev und Boris Becker zusammen. Hauptverantwortlich ist der Berater von Jürgen Klopp, Marc Kosicke.

“Diese Partnerschaft ist eine unglaubliche Möglichkeit, mich auf mein Spiel zu konzentrieren und eine Marke aufzubauen, die zeigt, wer ich bin - als Sportler und Mensch”, wird Engel zitiert.

“Diese Nachricht kommt kurz nach der Einführung von projectFIVE und zeigt unser schnelles schnelles Wachstum und unser Engagement für die Förderung der nächsten Generation von in allen Sportarten. Wir freuen uns darauf, Justin dabei zu helfen, sein Vermächtnis sowohl auf und neben dem Platz durch maßgeschneidertes Karrieremanagement, Sponsoring-Möglichkeiten und Markenentwicklung”, heißt es.

Auch Boris Becker freut sich über den Neuzugang. “Du hast die richtigen Wahl getroffen”, so der Altmeister, der bereits mit 17 Jahren in Wimbleon gewonnen hatte. ”Als jemand, der in deinen Schuhen gesteckt hat, weiß ich, wie wichtig es ist, das richtige Team auf und abseits des Platzes um sich zu haben."

Engel wurde zuletzt auch vom ehemaligen Profi Christopher Kas im tennisnet-Interview bescheinigt, bereit für die Profi-Tour zu sein.

Engel hatte im Oktober für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er als erster Spieler aus dem 2007er-Jahrgang ein Match auf der ATP-Tour gewonnen hatte. Aktuell ist er auf Rang 395 notiert.

Im Herbst wurde zudem bekannt, dass Ex-Profi Philipp Kohlschreiber als Trainer mit Engel zusammenarbeiten wird.

Engel selbst hat sich ehrgeizige Ziele für seine Karriere gesetzt - nämlich die Nummer 1 der Welt.