„Tennis United“: Die WTA und die ATP gehen gemeinsam live

Zusammenhalten in Zeiten der Krise - die Spielervereinigungen WTA und ATP machen mit einer neuen Internet-Show einen Anfang. Als Gastgeber fungieren Bethanie Mattek-Sands und Vasek Pospisil.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2020, 08:17 Uhr

© YouTube Bethanie Mattek-Sands, Vasek Pospisil, Sofia Kenin, Félix Auger-Alassime

An ausreichend Übung hat Bethanie Mattek-Sands in den Tagen vor dem Start von „Tennis United“ am 10. April nicht gemangelt: Die Doppel-Spezialistin hatte den Instagram-Account der WTA gekapert, sich dort hauptsächlich mit englischsprachigen Kollegen über Gott und die Tenniswelt unterhalten. Das war auch das Muster der ersten Ausgabe des gemeinsamen Projektes der ATP und WTA: Mattek-Sands und Co-Moderator Vasek Pospisil widmeten sich mit Sofia Kenin und Félix Auger-Aliassime zwei Fachkräften, zu denen sie eine persönliche Beziehung haben.

Kenin, die zu Beginn des Jahres 2020 überraschend die Australian Open gewonnen hatte, steht mit Mattek-Sands ohnehin ständig im Austausch. Die beiden US-Amerikanerinnen haben auch schon gemeinsam Doppel gespielt. Und scheinen sich so gut zu verstehen, dass Mattek-Sands Kenin ungestraft „Peter“ nennen darf.

Pospisil und Auger-Aliassime wiederum haben etwa beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid viel Zeit miteinander verbracht. Dort war es der Veteran Pospisil, der mehrmals für den nicht ganz fitten Youngster eingesprungen war und dafür gesorgt hatte, dass die Kanadier bis ins Finale vorgedrungen waren. Dort war gegen Gastgeber Spanien aber Schluss.

„Tennis United“ läuft auf den YouTube-Channels der WTA und der ATP.