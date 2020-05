„Tennis United“: Thiem, Novak, Schwartzman in Action

Fünfte Ausgabe von "Tennis United", wieder moderiert von Bethanie Mattek-Sands und Vasek Pospisil. Und diesmal war auch eines gefragt: blindes Verständnis.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2020, 12:18 Uhr

© YouTube Drei Herren, die sich bestens verstehen: Diego Schwartzman, Dominic Thiem, Dennis Novak

Diego Schwartzman weiß, wie sein alter Kumpel Dominic Thiem funktioniert: Wenn man die österreichische Nummer eins nämlich mit Dennis Novak in ein Team verfrachtet, dann ist diese Combo im Grunde unschlagbar. Weshalb sich Diego auch Dennis gegriffen hat, als es in der jüngsten Ausgabe von „Tennis United“ darum ging, Teams für eine Runde Begriffe-Raten zu bilden. Thiem blieb Moderator Vasek Pospisil, auch keine schlechte Wahl. Die Ergebnisse waren beeindruckend - und legen nahe, dass auch zwischen Novak und Schwartzman so etwas wie blindes Verständnis herrscht.

Weiter Gäste in der Show: Olympiasiegerin Monica Puig, die in den vergangenen Wochen als Tänzerin in den sozialen Medien brilliert hat, und Fed-Cup-Gewinnerin Caroline Garcia, die sich derzeit mit ihren Eltern in Spanien aufhält. Schaut Euch das an!