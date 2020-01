tennisnet Podcast - „Die Bonuspunkte wurden wegen Kafelnikov abgeschafft“

„Quiet, please - der tennisnet Podcast“ mit Episode 1: Christopher Kas, als Coach von Peter Gojowczyk gerade in Australien, und Alex Antonitsch über den neuen ATP Cup, die Frage nach Bonuspunkten auf der Tour und ein legendäres Doppel in Kitzbühel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.01.2020, 09:51 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet Podcast

Sollten auch auf der ATP-Tour wieder Bonuspunkte eingeführt werden? Wie groß ist der sportliche Wert des ATP Cups? Ist die Tennissaison vielleicht doch zu kurz? Und: Wer hat damals in Kitzbühel eigentlich Nicolas Kiefer abgeschossen?

Hört einfach rein!