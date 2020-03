tennisnet-Podcast: "Gegen Deutschland und Serbien in Graz"

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.03.2020, 17:49 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Wie geht es im internationalen Tennissport weiter? Wie steht es um das Event in München? Wie sieht die Zukunft des Davis Cups aus? Die Turnierdirektoren Patrik Kühnen (BMW Open by FWU in München), Edwin Weindorfer (MercedesCup in Stuttgart, bett1 Open in Berlin), Alexander Antonitsch (Generali Open in Kitzbühel) und Herwig Straka (Erste Bank Open in Wien) sind vorsichtig optimistisch. Moderation: Jens Huiber (sportradio360).

