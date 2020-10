tennisnet-Podcast: Wolfgang Thiem - "Zverev wird der nächste Major-Sieger"

Wie fällt die Grand-Slam-Bilanz von Dominic Thiem für das Jahr 2020 aus? Und wer wird der nächste neue Major-Champion? Trainervater Wolfgang Thiem und Alex Antonitsch (ServusTV) haben auf diese Fragen die Antworten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2020, 09:26 Uhr

© tennisnet Quiet, please - der tennisnet-Podcast

Ein Sieg, einmal Finale, zuletzt das Aus im Viertelfinale von Roland Garros. So die nackten Ergebnisse von Dominic Thiem bei den drei Majors in diesem Jahr. Trainervater Wolfgang Thiem ordnet in der jüngsten Ausgabe von "Quiet, please - der tennisnet-Podcast"die Erfolge seines Sohnes ein. Und wirft gemeinsam mit Alex Antonitsch (ServusTV) auch ein Auge auf die nachkommenden Spieler, die in den kommenden Jahren den Tennissport beherrschen könnten.

Einfach auf PLAY klicken und ab geht´s.