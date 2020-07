Thiem gegen Berrettini - High Noon in Berlin

Dominic Thiem und Matteo Berrettini bestreiten das Endspiel des Kurzturniers auf Berliner Rasen im Steffi-Graf-Stadion (ab 12 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und Eurosport und in unserem Liveticker). In den bisherigen Begegnungen ging es immer knapp zu.

© Getty Images Bei den ATP Finals 2019 hatte Matteo Berrettini die Nase vorne

Wenn sich ein Mann noch ein wenig eher einen Urlaub von Tennismatches verdient hat als Dominic Thiem, dann wohl Matteo Berrettini. Natürlich: Der Italiener kommt absolut auf eine geringere Anzahl von Matches, die er in den vergangenen Wochen bestritten hat als sein österreichischer Final-Konkurrent in Berlin, alleine die vergangenen Tage gestalteten sich für Berrettini aber schon fast skurril hektisch.

Zunächst war der US-Open-Halbfinalist von 2019 zu Gast bei Thiem´s 7 in Kitzbühel, reiste dann am Sonntag nach Südfrankreich, um in der Akademie von Patrick Mouratoglou seine letzten beiden Matches beim Ultimate Tennis Showdown zu bestreiten. Und in spektakulärer Manier zu gewinnen: Sowohl gegen Richard Gasquet wie auch im Endspiel gegen Stefanos Tsitsipas ging es für Berrettini in den Sudden Death, beide Male behielt „The Hammer“ die Oberhand. Gegen Thiem verlor Berrettini übrigens bim UTS mit 1:3 Vierteln.

Thiem schlägt Sinner

Dann also weiter nach Berlin, wo er am Dienstag gegen Roberto Bautista Agut ein wenig brauchte, um in Tritt zu kommen. Berrettini aber gewann im Champions Tiebreak und trifft also am heutigen Mittwoch um 12 Uhr im Finale auf Dominic Thiem. Früher als gedacht, die Veranstalter hatten den Matchbeginn aufgrund der unsteten Wetterprognose vier Stunden nach vorne gezogen.

Thiem hat sich nach seinem im zweiten Satz hart erkämpften Sieg gegen Jannik Sinner unverkrampft zum Außenseiter gegen Berrettini erklärt, Erfahrungswerte auf Rasen liegen noch nicht vor. Vier Partien gab es bislang zwischen den beiden Kontrahenten auf der ATP-Tour, die Bilanz ist ausgeglichen. Thiem hat die aus seiner Sicht wohl wichtigeren Matches für sich entschieden, bei den French Open 2018 und im vergangenen Herbst auf dem Weg zum Sieg im Halbfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle.

Khachanov ersetzt Berrettini

Für Berrettini wird es unabhängig vom Ausgang des Treffens mit Thiem das letzte Match bis zur für Mitte August geplanten Wiederaufnahme der ATP-Tour bleiben. Ob und wie viele US-Turniere der Italiener wirklich spielt, ist noch offen. Sicher ist nur, dass Matteo Berrettini am zweiten Teil der Berliner Sause nicht mehr teilnehmen wird: Seinen Platz im Startfeld am Flughafen Tempelhof hat Karen Khachanov eingenommen.

