Thiems 7 - Statt Rafael Nadal: Grigor Dimitrov komplettiert Teilnehmerfeld

Nichts wurde es aus dem ganz großen Coup für Dominic Thiems Einladungsturnier in Kitzbühel. Rafael Nadal wird nun offiziell nicht an den Start gehen, stattdessen schlägt Grigor Dimitrov von 7. bis 11. Juli in Kitzbühel auf. Auch die Gruppeneinteilung wurde bekanntgegeben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.06.2020, 14:40 Uhr

Von 7. bis 11. Juli wird Dominic Thiem ein hochkarätiges Teilnehmerfeld in Kitzbühel begrüßen

Dominic Thiems Einladungsturnier "Thiems 7" nimmt immer konkretere Formen an. Wie die APA am Freitag berichtete, komplettiert Grigor Dimitrov das Teilnehmerfeld. Der Bulgare war bereits bei einer Exhibition zusammen mit Dominic Thiem im Einsatz, bei der ersten Station der Adria Tour nämlich, als er dem Lichtenwörther in der Gruppenphase unterlag. "Wichtig ist ein spektakuläres Feld mit einigen Stars - das ist uns gelungen", erklärte der Weltranglistendritte, ehe er nach Nizza zum "Ultimate Tennis Showdown" aufbrach.

500 Zuschauer pro Session

Und das Teilnehmerfeld, es ist tatsächlich nur so gespickt mit Topspielern, neben Thiem werden mit Gael Monfils und Matteo Berrettini gleich zwei weitere Top-10-Spieler aufschlagen. Auch Borna Coric, die beiden Russen Karen Khachanov und Andrej Rublev und Thiem-Budddy Dennis Novak haben ihren Start bestätigt. Ähnlich zur Adria Tour, bei deren zweiter Station nun auch Borna Coric und Andrej Rublev aufschlagen werden, wird es auch in Kitzbühel einige Zuseher geben. 500 sollen pro Session zugelassen sein, der Kartenvorverkauf über www.thiems7.com startet am Montag, dem 22.06.

An den ersten drei Tagen wird in zwei Sessions gespielt. Ab 13:00 Uhr soll die Day-Session mit drei Spielen, ab 18:30 Uhr die Night-Session mit zwei Spielen starten. Am Freitag stehen dann ab 13:30 Uhr die Halbfinals an, ehe am Samstag ab 11:30 Uhr das Endspiel steigt. Es werden für jede Session 500 Karten verkauft, insgesamt geht es bei "Thiems 7" um ein sattes Preisgeld von 300.000 Euro. ServusTV wird die Veranstaltung live im FreeTV übertragen.

Indes wurde außerdem die Gruppeneinteilung veröffentlicht:

Gruppe "IFA" Gruppe SoccerCoin Dominic Thiem (WR 3) Matteo Berrettini (WR 8) Andrej Rublev (WR 14) Gael Monfils (WR 9) Grigor Dimitrov (WR 19) Karen Khachanov (WR 15) Borna Coric (WR 33) Dennis Novak (WR 85)