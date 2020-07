Thiem´s 7: Struff unterliegt zum Auftakt Rublev

Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt von "Thiem´s 7" in Kitzbühel gegen Andrey Rublev mit 6:3, 4:6 und 13:15 verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2020, 14:37 Uhr

© GEPA Pictures Jan-Lennard Struff am Dienstag in Kitzbühel

Limitierte Zuschaueranzahl, keine Linienrichter - ansonsten aber eine Umgebung, die jedem ATP-Tour gerecht würde: So hat sich der Center Court in Kitzbühel Dienstagmittag präsentiert, als Jan-Lennard Struff und Andrey Rublev die erste Partie des Einladungsevents "Thiem´s 7" in Angriff nahmen. Zwei Spieler, die spielerisch ähnlich veranlagt sind: Sowohl die deutsche Nummer zwei als auch Rublev neigen dazu, den Ball eher flach über das Netz zu befördern.

Den ersten Satz dominierte Struff als der etwas konstantere Spieler, gewann mit 6:3. Im zweiten Durchgang schlug Rublev im richtigen Moment zu: Bei 5:4 verwandelte der Russe seinen zweiten Satzball, die Entscheidung musste im Match-Tiebreak fallen. Dort schaffte Struff ein frühes Minibreak, Rublev schlug umgehend zurück. Die kleinen Vorteile wechselten hin und her, Struff konterte ein Mini-Break zum 5:6 mit einem gefühlvollen Passierball.

Rublev am Mittwoch gegen Thiem

Mit etwas Glück und Rahmen holte sich Rublev das 8:7, konnte seinen ersten Matchball bei 9:7 aber nicht verwerten. Den Ausgleich zum 9:9 besorgte sich Struff mit einem Ass. Nun wechselten sich die Chancen zum Matchgewinn ab, Struff ließ eine riesige bei 13:12 aus. Rublev sagte Danke. Und servierte dann doch zum 5:13 aus.

Struff trifft in seinem zweiten Match am Mittwoch auf Casper Ruud, Rublev bekommt es ab 20:15 Uhr mit Gastgeber Dominic Thiem zu tun. Ruud und Thiem folgten am Aufftaktag Struff und Rublev.