Thiem´s 7: Zweites Halbfinale am Samstag ab 12 Uhr, danach Endspiel

Das Wetter war heute der große Spielverderber der zweiten Halbfinal-Partie der THIEMs7 zwischen Matteo Berrettini und Andrey Rublev. Nachdem das Match dreimal aufgrund von immer wieder einsetzendem Regen unterbrochen werden musste, wurde um 21.00 Uhr schließlich beschlossen, die Fortsetzung bei Stand 6:4 und 2:1 für Rublev auf morgen, 12.00 Uhr, zu verschieben.

von Pressemitteilung

zuletzt bearbeitet: 10.07.2020, 21:39 Uhr

© GEPA Pictures Andrey Rublev muss morgen zweimal ran

Im ersten Halbfinale des Tages und noch bei Sonnenschein und großer Hitze kämpfte sich Gastgeber Dominic Thiem gegen den Spanier Roberto Bautista Agut in einer Partie mit einigen Ups and Downs mit 6:7 (5) 6:2 6:2 ins Finale der THIEMs7: „Das Finale war ein großes Ziel. Heute war eine schwere Partie - zweieinhalb Stunden bei großer Hitze und gegen diesen schwierigen Gegner waren hart“, so Thiem.

Anna Veith und Nici Schmidhofer als Zaungäste

Dominic Thiem wurde bei seinem Finaleinzug gegen Roberto Bautista Agut heute auch von zwei prominenten Sportlerinnen angefeuert. Die Weltmeisterinnen Anna Veith und Nici Schmidhofer sind ja bekanntermaßen große Tennis- und Dominic Thiem-Fans und zeigten sich von Thiems Partie beeindruckt: „Das Spiel war wahnsinnig gut. Diese mentale Stärke über mehrere Stunden aufrecht zu halten, beeindruckt mich sehr", meint Nici Schmidhofer.

Sebastian Ofner siegt bei den Austrian Young Guns

Ein Turniersieger steht schon vor dem morgigen Finale fest: Sebastian Ofner sicher sich den Titel beim Side-Turnier der Austrian Young Guns. Ofner gewinnt alle vier seiner Partien und liegt somit im Ranking vor dem Tiroler Alexander Erler, Lucas Miedler und Jurij Rodionov. Insgesamt wird bei den Young Guns ein Preisgeld von 20.000 Euro ausgeschüttet.