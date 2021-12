Thomas Muster über Dominic Thiem: „Muss besser spielen als jemals zuvor“

Thomas Muster hat bei der Jahresabschluss-Gala von ServusTV neben viel Lob für Dominic Thiem auch kritische Töne angeschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.12.2021, 11:00 Uhr

© GEPA Pictures Thomas Muster und Dominic Thiem Anfang 2020 in Australien

Die Zusammenarbeit zwischen Thomas Muster und Dominic Thiem Anfang 2020 fiel nur kurz aus, die Arbeitsstile der beiden einzigen österreichischen Grand-Slam-Sieger waren dann doch zu unterschiedlich. Dennoch verfolgt Muster die Karriere von Thiem nach wie vor interessiert. Und hat bei einer Gala von ServusTV zur aktuellen Situation des 28-jährigen Niederösterreichers Stellung genommen.

Dass der US-Open-Champion von 2020 tatsächlich bei den Australian Open sein Comeback gibt, kann sich Thomas Muster nicht vorstellen. Dominic Thiem wollte ursprünglich bei den Mubadala World Tennis Championships vergangene Woche in Abu Dhabi starten, sagte aber ab, weil er sich noch nicht bereit fühlte. Aus dem danach anvisierten Start beim ATP Cup in Sydney und dem darauf stattfindenden ATP-Tour-250-Turnier ebendort wird auch nichts - Thiem reiste wegen einer Verkühlung zurück nach Österreich.

Muster sieht erstarkte Konkurrenz für Thiem

Diese Entwicklung bereitet Muster, der 1989 selbst lange an einem Comeback arbeiten musste, Sorgen. Thiem müsse „so schnell als möglich wieder zurück auf den Platz“, so Muster bei ServusTV. Die kommende Saison werde extrem schwierig werden. Thiem müsse besser spielen denn je, denn die nachkommende Generation sei schon da, ergänze der Steirer. Tatsächlich haben vor allem Alexander Zverev und Daniil Medvedev in der abgelaufenen Saison einen großen Sprung gemacht, mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner stehen darüber hinaus zwei hoffnungsvolle Youngster in den Startlöchern.

„Schönwetterspiele“, bei denen alles ganz leicht von der Hand geht, würden nicht mehr oft vorkommen, sagte Muster weiter. Vielmehr müsse sich Dominic Thiem „daran gewöhnen, mit Schmerzen zu spielen.“ Grundsätzlich würde sich die ehemalige Nummer eins der Welt wünschen, dass Thiem etwas "mehr Feuer" in Sachen Rückkehr auf die ATP-Tour an den Tag lege.

Sollte Thiem tatsächlich nicht nach Australien reisen, steht als nächster Comebacktermin ein Antreten beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires und danach beim 500er in Rio de Janeiro im Kalender. In der argentinischen Hauptstadt hat Thiem 2016 und 2018 den Titel geholt, in Rio gewann er 2017.