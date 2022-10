Tiafoe beschimpft Tsitsipas beim Laver Cup

Beim diesjährigen Laver Cup, der vor allem wegen Roger Federers letztem Match in die Geschichte einging, ereignete sich ein unschöner Zwischenfall. Die ATP schweigt ...

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 11.10.2022, 19:15 Uhr

Während des vorletzten Matches an Tag drei des Laver Cups, 25.09.22, beschimpfte Frances Tiafoe seinen Gegner Stefanos Tsitsipas. Der Grieche legte einen hervorragenden Start mit 6:1 im ersten Satz hin. Diese musterhafte Performance missfiel Team World und dem US-Amerikaner, der den zweiten Satz im Tiebreak (13:11) und die Partie für sich entschied.

Tiafoe scherzt mit Kollegen beim Changeover

Während eines Seitenwechsels sagte Frances Tiafoe zu seinen Teamkollegen: „I’m gonna eat that Greek yoghurt“ (deutsch: „Ich werde dieses griechische Joghurt essen“). Was für Außenstehende erst einmal nicht dramatisch aussehen mag, wurde in der Pressekonferenz nochmals aufgegriffen. Tiafoe äußerte sich zum Match und meinte, er leckte sich die Lippen während des Spiels bei der Vorstellung, gegen ihn [Tsitsipas] zu spielen und zu gewinnen. Er sagte außerdem: „Ja, wir mögen griechisches Joghurt, es war gut.“

Serena Williams äußert sich zum Vorfall

In der amerikanischen Talkshow „Good Morning America“ übte Serena Williams Kritik am Verhalten Tiafoes. Er solle sich bei Stefanos und den Homosexuellen entschuldigen. Darüber hinaus, werde er zu keinem ihrer Events eingeladen bis dies passiert sei. Dabei spricht sie die zweite Bedeutung des Wortes Joghurts an, die vor allem in der slang-Sprache verwendet wird und als Beleidigung für homosexuelle Menschen aufgefasst werden kann.

Die ATP schweigt

Der Vorfall wurde weder von Seiten der ATP noch von anderen Instanzen kommentiert. Dieses Verhalten spiegelt wider, wie selten die ATP Stellung bezieht.