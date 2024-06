Tickets für Generali Open 2024 gewinnen und Chance auf 100.000 Euro erhalten

Interwetten bietet Dir die Chance auf einen unvergesslichen Tag bei den Generali Open 2024 in Kitzbühel. Und das ist noch nicht alles. Zusätzlich hast Du die Chance auf den Gewinn von 100.000 Euro!

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2024, 13:01 Uhr

© GEPA Pictures Auch in diesem Jahr versprechen die Generali Open Weltklassetennis.

Und so einfach geht es: Registriere Dich mit dem Link bei interwetten und gebe den gewünschten Tag an. Mit etwas Glück gewinnst Du die Tickets und verbringst auf der Anlage der Generali Open einen Tag mit den Topstars und einer großen Portion Weltklassetennis.

Neben den Tickets besteht zusätzlich die Chance auf den Gewinn von insgesamt 100.000 Euro!

Versuche den der 100.000€ Shot

Dafür ist Geschick gefragt! Auf dem Center Court musst Du aus ca. 18 Metern Entfernung mit einem Ball genau zielen. Solltest Du das schaffen, ist Dir der Preis sicher. Wenn mehrere Teilnehmer während der Turnierwoche dieses Kunststück vollbringen, wird die Gesamtsumme von 100.000 Euro unter allen Personen, die getroffen haben, aufgeteilt.

Registriere Dich also am besten noch heute beim offiziellen Partner der Generali Open und nehme an dem Gewinnspiel teil. Viel Erfolg wünscht Dir tennisnet!

Hier geht es direkt zum Gewinnspiel!