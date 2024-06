Titel als neue Nummer eins: Jannik Sinner reiht sich ein

Jannik Sinner hat beim ATP-500er-Event seinen ersten Titel auf Rasen gewonnen. Und damit sogar ein kleines Stück Geschichte geschrieben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.06.2024, 08:34 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner hat in Halle seinen ersten Rasentitel gewonnen.

Mit dem 14. Titel auf der ATP Tour hat Jannik Sinner die erste Trophäe in der Vitrine stehen, die der Südtiroler bei einem Rasenturnier gewinnen konnte. Damit ist die Titelsammlung komplett, zumindest wenn man lediglich auf die drei verschiedenen Beläge schaut, die auf der ATP Tour gängig sind.

„Es bedeutet mir sehr viel“, kommentierte der 22-Jährige nach der Trophäenübergabe auf dem Center Court in Ostwestfalen seinen ersten Rasentitel. Jannik Sinner ist der achte Spieler, dem beim ersten Turnier als Nummer eins der Welt der Titelgewinn gelingt. Zuletzt gelang dies Andy Murray 2016 bei den ATP Finals. Auch Novak Djokovic gelang 2011 dieses Kunststück beim Turnier in Montreal. Die Fußstapfen sind also durchaus nicht klein.

Jannik Sinner liebt den Hardcourt

Auf dem Rasen, auf Grund der kurzen Saison auf dem Grün auch äußerst schwierig, gelang dieses Kunststück allerdings keinem seiner sieben Vorgänger. Ein Hauch von Tennishistorie beschließt also das Wochenende des Turniers, das in den vergangenen knapp 20 Jahren vor allem von Roger Federer und seinen zehn Titel geprägt wurde.

Interessant ist bei Jannik Sinner die Verteilung der bisher gewonnenen Titel. Neben dem neu erlangten Sieg auf Rasen, stehen zwölf Hartplatzerfolge und nur ein Sandplatztitel (Umag 2022) in der Vita des Weltranglistenersten. Auch die vier weiteren Endspielniederlagen passierten allesamt auf Hardcourt. Die Ausbeute auf dem Sand ist also ausbaufähig. Auf dem Rasen beginnt erst jetzt die Titeljagd so richtig.