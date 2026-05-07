Titelträger von Rom 2023: Als Daniil Medvedev sein Sandplatzspiel entdeckte

Daniil Medvedev dürfte nicht auf der Favoritenlisten stehen, wenn es um mögliche Titelträger beim ATP-1000-Masters in Rom geht. Dabei hat der Russe in Rom bereits triumphiert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 00:23 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev pflegt zu dem Turnier in Rom eine ganz besondere Beziehung.

Die rote Asche gehört nicht gerade zum Lieblingsbelag von Daniil Medvedev. Dies untermauerte der Weltranglistenneunte in der Vergangenheit gerne und hinterfragte sogar die komplette Sandplatzsaison auf der Tour. Vor drei Jahren fand Medvedev jedoch so etwas wie seinen Frieden mit dem ungeliebten Geläuf, als in Rom überraschend der Titel heraussprang.

Bis heute ist der Titelgewinn in der Hauptstadt Italiens die einzige Sandplatztrophäe, die sich Daniil Medvedev sichern konnte. Der Turnierverlauf spielte dem damals an Position drei gesetzten Medvedev dabei in die Karten, der vom Verzicht Nadals ebenso profitierte, wie vom Ausscheiden von Carlos Alcaraz in der dritten Runde und dem Djokovic-Aus im Viertelfinale gegen Holger Rune.

Nadal verzichtet, Alcaraz scheidet früh aus

Medvedev selbst musste nach Freilos und einem Zweisatzerfolg gegen Emil Ruusuvouri gegen Bernabe Zapata Miralles bereits über drei Sätze gehen. Im Achtelfinale gelang dann ein Sieg gegen Alexander Zverev, der jedoch zu diesem Zeitpunkt weit von seiner heutigen Leistungsfähigkeit entfernt war. Zweisatzerfolge gegen Überraschungviertelfinalist Yannick Hanfmann und Stefanos Tsitsipas beförderten Medvedev dann ins Endspiel gegen Holger Rune.

Auch hier siegte Daniil Medvedev in zwei Sätzen und krönte sein wohl bestes Spiel auf Sand mit einem Masters-Titel. Medvedev gab damals zu, dass er selbst überrascht sei und der Sand trotzdem nicht mehr sein Lieblingsbelag werden wird. Doch der Triumph bewies, dass auch der ehemalige US-Open-Sieger mehr ist als ein Hardcourt-Artist.

Medvedev erneut in Rom gegen Tsitsipas?

Der diesjährige Auftakt hat es für Daniil Medvedev allerdings in sich. Mit einem Freilos ausgestattet greift der ehemalige Weltranglistenerste in der zweiten Runde ein und trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen der damaligen Hürde Stefanos Tsitsipas oder Tomas Machac. Der Grieche zeigte zuletzt wieder vermehrt gute Ansätze und spielte sich in Madrid bis in das Achtelfinale vor.

Daniil Medvedev muss in diesem Jahr also von der ersten Minute an sein bestes Sandplatztennis abrufen. Die ein oder andere Erinnerung an den Erfolgslauf vor drei Jahren dürfte da sicherlich helfen. Am Ende macht einfach schon die aktuell unmenschlich wirkende Form von Jannik Sinner einen weiteren Triumph nahezu unmöglich. Doch der Mai 2023 hat gezeigt, dass die Sterne plötzlich ganz anders stehen können.

Hier das Einzel-Tableau in Rom