Titelverteidiger Pablo Carreno Busta fehlt in Kanada

Pablo Carreno Busta kann seinen Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto nicht verteidigen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.08.2023, 10:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Pablo Carreno Busta fehlt auch in Kanada

Nächste Hiobsbotschaft für Pablo Carreno Busta: Der Spanier musste seinen Start an den beiden ATP-Masters-1000-Events in Toronto und Cincinnati am Montag absagen. Der Weltranglisten-23. hat nach wie vor mit gravierenden Ellbogenproblemen zu kämpfen.

Im vergangenen Jahr hatte Carreno Busta in Montreal völlig überraschend den Titel geholt. Aufgrund der Absage für das Turnier in Kanada, das jährlich zwischen den Standorten Montreal und Toronto wechselt, wird der Iberer im Ranking nun sogar aus den Top 100 fallen.

Seinen bislang letzten Auftritt auf der Tour absolvierte Carreno Busta im Februar dieses Jahres beim ATP-500-Event in Rotterdam. Immerhin dürfen die Fans des Spaniers auf ein baldiges Comeback hoffen, steht Carreno Busta in Winston-Salem (20. bis 26. August) doch nach wie vor auf der Meldeliste.

Bereits vor Carreno Busta hatte Novak Djokovic seine Teilnahme in Toronto abgesagt. Der 23-fache Grand-Slam-Sieger wird in Cincinnati auf die Tour zurückkehren.