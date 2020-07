Tommy Haas unterliegt Jannik Sinner im Champions-Tiebreak

Tommy Haas hat in seinem Viertelfinalspiel beim Einladungsturnier im Berliner Steffi-Graf-Stadion bis zum letzten Punkt gefightet - und musste sich dennoch knapp dem italienischen Teenager Jannik Sinner geschlagen geben. Der spielt morgen in der Vorschlussrunde gegen Dominic Thiem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 18:08 Uhr

© GEPA Pictures Tommy Haas hat mit Jannik Sinner exzellent mitgehalten

Die Selbstgespräche von Tommy Haas sind auch in der Zeit nach dem Rücktritt von der ATP-Tour nicht aus dem Repertoire der langjährigen deutschen Nummer eins verschwunden. Und auch der gepflegte, wiewohl kontrollierte Schlägerwurf durfte am ersten Tag des Schaukampf-Turniers in Berlin nicht fehlen - Haas setzte diesen beim Stand von 0:3 im Match-Tiebreak gegen Jannik Sinner ein.

Für eine nachhaltige Wende reichte es allerdings nicht mehr: Der 18-jährige Südtiroler ließ Haas nie mehr näher als einen Punkt heran, gewann schließlich mit 6:4, 3:6 und 10:8. Sinner spielt damit am Dienstag im Halbfinale gegen Dominic Thiem. Das zweite Match der Vorschlussrunde bestreiten Matteo Berrettini und Roberto Bautista-Agut, der in der ersten Partie im Steffi-Graf-Stadion auf Rasen Jan-Lennard Struff im Champions-Tiebreak besiegt hatte.

Bei den Frauen musste Julia Görges in ihrem Match gegen Anastasija Sevastova Mitte des zweiten Satzes verletzt aufgeben, nachdem sie mit dem rechten Fuß umgeknickt war. Nach der Behandlung durch den Physiotherapeuten versuchte Görges zwar weiterzuspielen, ließ es nach wenigen Punkten aber bleiben. Sevastova spielt am Dienstag gegen Elina Svitolina.