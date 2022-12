Tommy Haas: "Zverev lebt Tennis und hat ein gutes Team um sich"

Tommy Haas nimmt in der neuen Episode des Eurosport-Podcasts "Das Gelbe vom Ball" Stellung zu der Frage, die Tennisfans auf der ganzen Welt beschäftigt: Wer geht als Rekordsieger bei Grand-Slam-Turnieren in die Annalen ein, zieht Novak Djokovic noch an Rafael Nadal vorbei?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.12.2022, 16:11 Uhr

© Getty Images Turnierdirektor Tommy Haas bei seinem Event in Indian Wells

Tommy Haas ist immer noch ganz nah dran am Tenniszirkus, nicht nur als Turnierdirektor von Indian Wells. In der aktuellen Ausgabe des Eurosport-Podcasts "Das Gelbe vom Ball" nimmt die langjährige deutsche Nummer eins zu aktuellen, aber auch historischen Fragen Stellung.

Tommy Haas also ...

... zur Frage, ob Novak Djokovic am Ende seiner Karriere mehr Major-Titel haben wird als Rafael Nadal ...

Wenn ich jetzt antworte, sage ich ja. Novak übersieht nichts und wird wirklich alles dafür tun, um am Ende des Tages die meisten Grand-Slam-Titel zu haben.

... zur Diskussion, wer denn die größte Spielerin aller Zeiten ist ...

Diese Debatte finde ich schwierig. Serena hatte eine unglaubliche Karriere. Das gilt aber auch für Steffi, die überdies 1988 den Golden Slam mit allen vier Major-Wettbewerben plus Olympia-Gold geschafft hat. Eine Leistung, die bis heute von niemandem wiederholt werden konnte. Nimmt man die Zahl der Grand-Slam-Titel als Maßstab, muss man auch Court nennen. Das war allerdings wieder eine ganz andere Zeit, in der die Konkurrenz vielleicht nicht so stark war. Wo also soll man in der GOAT-Debatte anfangen und aufhören?"

... über die Chancen von Alexander Zverev, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen ...

Die Zeit rennt dahin. Wenn man sieht, wer nachkommt, stellt man fest, dass es nicht einfacher wird. Federer ist nicht mehr dabei, aber Nadal hat bestimmt noch ein oder zwei Jahre, Djokovic zwei oder drei. Und was machen Tsitsipas und Medvedev, ist Kyrgios hungriger geworden?

... über die generellen Aussichten von Zverev nach seinem Comeback ...

Sascha wird schnell zurückkommen und unglaublich gute Matches spielen. Er muss natürlich erst reinkommen, Matchpraxis sammeln. Er lebt Tennis und hat ein gutes Team um sich.