Tommy Paul: Ohne Endspiel im Jahr 2025 in die Top Ten

Tommy Paul erreichte im Jahr 2025 erstmals die Top Ten der ATP-Weltrangliste. Das lag jedoch nicht an den zahlreichen Turniererfolgen im Jahr 2025, die der US-Amerikaner auch gar nicht holte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.12.2025, 22:29 Uhr

Tommy Paul schaffte im Jahr 2025 den Sprung in die Top Ten.

Um Tommy Paul ist es im Herbst still geworden. Nach den US Open sagte der US-Boy seine Teilnahmen beim Laver Cup und beim ATP Masters in Shanghai ab. Eine Fußverletzungen und Probleme mit der Bauchmuskulatur ließen schließlich keine weiteren Matches in diesem Jahr zu.

So verabschiedete sich frühzeitig in diesem Jahr ein Spieler von der großen Bühne, der in den vergangenen Monaten durchaus zu überzeugen wusste und dazu noch erstmals in die Top Ten vorstoßen konnte und damit auch für die emotional aufgeladenen amerikanischen Fans zu einer weiteren großen Hoffnung für große Erfolge.

Tommy Paul mit letztem Endspiel im Oktober 2024

Erstaunlich an der sehr guten Saison des 28-Jährigen, der zwischenzeitlich bis auf Rang acht vorstoßen konnte, ist die Anzahl der erreichten Endspiele im Kalenderjahr 2025. Denn diese liegt bei null. Es war also vielmehr die Konstanz, mit der sich Tommy Paul immer weiter nach vorne schieben konnte. Und so nun endgültig zu den großen Namen der Szene gehört.

Doch damit ist beim Comeback des aus Florida stammenden Profis auch eine hohe Erwartungshaltung verbunden. Der aktuell auf Rang 20 abgerutschte Paul dürfte diese auch an sich selbst stellen. Und bestimmt auch gerne mal wieder ein Endspiel erreichen. Paul siegte in seinem letzten Endspiel in Stockholm. Das war im Oktober 2024.