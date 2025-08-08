Torneo Tenis Playa Luanco: Gasquet besiegt Thiem im Finale und "möchte das Leben genießen"

Mit einer klaren Mission war Richard Gasquet in diesem Jahr in den Norden Spaniens nach Asturien zurückgekehrt: Nach dem Halbfinal-Aus 2023 wollte der Franzose seinen Namen endlich in die Siegerliste des einzigartigen Torneo Tenis Playa Luanco eintragen. Und das ist ihm eindrucksvoll gelungen. Vor rund 2.400 begeisterten Zuschauern an der Playa de La Ribera bezwang der 39-jährige Routinier am Donnerstagabend Dominic Thiem in einem unterhaltsamen Finale mit 6:4 und 6:4 in einer Stunde und 16 Minuten.

von Florian Heer aus Luanco

zuletzt bearbeitet: 08.08.2025, 15:49 Uhr

Richard Gasquet besiegte Dominic Thiem im Finale

Richard Gasquet, der Bronzemedaillengewinner von den Olympischen Spielen in London 2012 und Davis-Cup-Sieger, nahm die Trophäe aus den Händen des asturischen Regionalpräsidenten Adrián Barbón entgegen – der krönende Abschluss der 38. Turnierauflage auf dem weltweit einzigartigen Sandplatz direkt am Kantabrischen Meer.

Intensives Endspiel

Das Match war von Beginn an umkämpft. Gasquet erwischte den besseren Start und nahm Thiem direkt im ersten Spiel zu null den Aufschlag ab. Danach hielten beide Spieler ihre Aufschlagspiele, doch Thiem hatte mehrere Chancen, das frühe Break wieder wettzumachen. Gasquet aber blieb konzentriert, ließ sich von nichts ablenken und glänzte mit seinem unverkennbaren einhändigen Rückhandzauber.

Im zweiten Satz drehte Thiem, der zum ersten Mal in Luanco am Start war, noch einmal auf und gemeinsam mit einem entschlossenen Gasquet lieferten sich beide ein Duell, das die Zuschauer auf den ausverkauften Rängen mitnahm. Thiem blieb bis zum neunten Spiel in Führung, doch dann schlug Gasquet erneut zu: Break – 5:4. Mit einem souveränen letzten Aufschlagspiel machte der Franzose den Sack zu und sicherte sich den Titel an der asturischen Küste.

Gasquet genießt Atmosphäre – Vorfreude auf Leben als “Tennis-Rentner”

"Es ist ein einzigartiges Turnier. Wenn man am Nachmittag das Wasser noch auf dem Platz sieht und dazu diese fantastische Atmosphäre beim Event am Abend – das ist einfach unglaublich“, zeigte sich Gasquet begeistert.

“Ich war vor zwei Jahren schon einmal hier, viele Spieler haben mich danach nach meinen Eindrücken gefragt – und es war großartig. So ein Turnier funktioniert nur hier in Luanco, in Spanien. Alle Beteiligten sind sehr freundlich und äußerst herzlich zu den Spielern. Es ist einfach schön, wieder hier zu sein.”

Gefragt nach seinen weiteren Plänen nach seinem emotionalen Rücktritt vom Profitennis im Stade Roland Garros im Mai, entgegnete die ehemalige Nummer sieben der Welt: “Ich möchte ein wenig mein Leben genießen. Für viele Jahre bin ich zu dieser Zeit nach Nordamerika gereist, um in Toronto oder Cincinnati zu spielen. In diesem August habe ich keine großartigen Verpflichtungen und Zeit, um ein wenig auf den Golfplatz zu gehen oder Fußball zu spielen. Darauf freue ich mich.”