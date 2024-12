Trainiert Coco Gauff für die Leichtathletik-WM in Tokio 2025?

Man spielt, wie man trainiert. Und Coco Gauff trainiert gerade so hart, dass sie auch in einer anderen Disziplin gute Erfolgsaussichten hätte.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.12.2024, 20:04 Uhr

© Getty Images In Sachen Athletik mach Coco Gauff niemand auf der WTA-Tour etwas vor

Man sagt ja gerne, dass von nichts auch nichts kommt. Und es wird sicherlich gut begründet sein, dass Coco Gauff sich gerade schindet, als wolle sie sich für die kommenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 in Tokio qualifizieren. Vier Läufe á 500 Meter, dann drei über jeweils 800 und zum krönenden Abschluss noch fünf über die Stadionrunde, also 400 Meter - fast könnte man meinen, Gauff hat ihr Trainingsregime an jenes von Maria Sakkari angepasst, die ja auch als formidable Sprinterin durchgehen würde.

Aber gemach: Neben ihren Trainingsumfängen hat Gauff bei Instagram auch gleich gepostet, dass sie froh sei, nicht zur Leichtathletik gegangen zu sein. Und neben den Anstrengungen auf der Laufbahn stünden ja auch Trainingseinheiten auf dem Tenniscourt an.

© Instagram/Coco Gauff So sieht das Training von Coco Gauff aus

Gauff schlägt Swiatek und Sabalenka

Die im Großen und Ganzen als etwas wichtiger erscheinen: Denn auch wenn die Vorhand im Herbst 2024 so stabil geworden ist, dass Gauff in Peking und dann auch noch bei den WTA Finals in Riad den Titel abräumen konnte, so richtig viel Vertrauen sollte die US-Open-Siegerin von 2023 in diesen Schlag (noch) nicht haben. Ganz zu schweigen vom Aufschlag, der sich gerne mal für einen Satz lang oder mehr einfach grußlos verabschiedet.

Umso erstaunlicher, dass Gauff dennoch in der Weltspitze mitspielt. Und in Riad mit Iga Swiatek und Aryna Sabalenka auch die beiden mit Abstand besten Spielerinnen der Saison schlagen konnte. Der Grund dafür liegt dann eben doch in der Athletik begründet. Und die möchte Coco Gauff, immer noch erst zarte 20 Jahre alt, offenbar noch weiter verbessern.