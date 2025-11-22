Training mit Alexandra Eala: Nadal ein Jahr nach seinem Rücktritt wieder am Platz

Am 19. November 2024 bestritt Rafael Nadal sein letztes Profimatch im Halbfinale des Davis Cups. Am Jahrestag seines Rücktritts kehrte der Mallorquiner auf den Platz zurück - für eine Trainingssession mit WTA-Star Alexandra Eala.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 16:55 Uhr

Alexandra Eala und Rafael Nadal bei der gemeinsamen Trainings-Session.

Eala trainiert an der "Rafael Nadal Akademie" auf Mallorca. Die Philippinerin konnte sich in diesem Jahr in der WTA-Rangliste von Platz 143 auf Position 50 verbessern und erreichte unter anderem das Finale in Eastbourne.

Für Nadal war es offenbar tatsächlich das erste Mal, dass er nach seinem Rücktritt einen Schläger in die Hand nahm. „Nach einem Jahr war es ein tolles Gefühl, wieder auf dem Tennisplatz zu stehen. Es war großartig, mit dir zu trainieren, Alex Eala. Nächstes Mal werde ich stärker sein“, schrieb der 22-fache Grand Slam-Gewinner in den sozialen Medien.

"Rafa" ist nach wie vor stark in die Arbeit an seiner gleichnamigen Akademie involviert und verfolgt aufmerksam die Entwicklung seiner "Schützlinge" - wie eben der hochtalentierten Phlippinerin.

Der mittlerweile 39-Jährige bestritt sein letztes Profimatch am 19. November 2024 im Davis Cup-Halbfinale gegen Botic van de Zandschulp (4:6, 4:6 aus Sicht des Spaniers). Damit endete eine Karriere, in der Nadal 1000 Siege auf der Tour, 92 Titel – darunter 22 Grand-Slam-Titel – errang und 209 Wochen lang die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste anführte.