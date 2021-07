Traumziel Kroatien: Sharapova im Urlaub, Federer nur halb

Nach Maria Sharapova hat es nun auch Roger Federer nach Kroatien gezogen. Der Schweizer nahm allerdings auch beruflich ein paar, angenehme, Verpflichtungen wahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 11:31 Uhr

© Instagram/Sara Kralle Roger Federer beim Besuch der Ljubicic-Akademie auf Losinj

Sommerzeit ist Urlaubszeit, auch für ehemalige oder gerade pausierende Tennisstars. Und warum nicht ins herrliche Kroatien aufbrechen, wenn grad Zeit ist? Und wenn der olympische Zirkus in Tokio ohne einen oder eine auftritt? Maria Sharapova, seit geraumer Zeit Tennis-Rentnerin, hat sich also an die Adria aufgemacht, den sozialen Netzwerken sei Dank zumindest a posteriori nicht unbemerkt für die Öffentlichkeit. Der Trip nach Dubrovnik hat der fünfmaligen Grand-Slam-Championesse auch deshalb gefallen, weil derzeit noch keine Touristenmassen in Kroatien einfallen.

Der Applaus von Donna Vekic war Sharapova sicher, die mittlerweile schon wieder ein Land weitergezogen ist, England kurz ihre Aufwartung gemacht hat.

Abgelöst wurde Maria Sharapova in Kroatien von Roger Federer, ihrem früheren Stallgefährten. Der Maestro, der wegen Problemen mit dem operierten Knie auf die Olympischen Spiele in Tokio verzichtet, stattet der Insel Losinj aber nicht nur aus Freizeitgründen einen Besuch ab. Denn sein Coach Ivan Ljubicic betreibt auf Losinj eine Akademie - Federer ließ sich nicht lumpen, schaute im Trainingszentrum vorbei.

Mit Frau Mirka und prominenter Begleitung ging es dann auch noch zum Abendessen: Thierry Henry, mit dem Federer vor Jahren eine gemeinsame Werbekampagne für einen Kosmetikkonzern prominent bestritten hat, gesellte sich mit seiner Frau zu den Federers und Ljubicics.