Trotz Miami-Verzicht: Djokovic weiter in den USA unterwegs

Nach seinem Aus in Indian Wells und dem Verzicht eines Starts in Miami hat es Novak Djokovic nicht eilig, die USA wieder zu verlassen. Stattdessen besucht er weiter andere Sportarten. Besonders der Basektball hat es ihm angetan.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 07:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images

Novak Djokovic ist nach seiner Absage für die Miami Open weiter Spaß in den Vereingiten Staaten. Schon am Dienstag hatte Djokovic überraschend in Indian Wells verloren, war aber am Samstag immernoch in den USA, um sich ein Spiel der LA Lakers anzusehen. Die Absage für Miami begründete der Serbe auch Social Media, dass er seinen "privaten und beruflichen Zeitplan in Einklang bringen" möchte. Vor dem Turnier in Indian Wells besuchte der 24-fache Major-Sieger mit seinem Sohn das Spiel zwischen Inter Miami und LA Galaxy.

Wie oft sitzt der Serbe noch am NBA-Spielfeldrand?

Anschließend sah er zu, wie Nikola Jokics Denver Nuggets die LA Lakers schlugen. Auch nach seinem Rückzug von den bevorstehenden Miami Open blieb Djokovic in Amerika, um sich ein weiteres NBA-Spiel anzusehen, diesmal die Niederlage der LA Lakers gegen die Golden State Warriors. Auch hier saß der Serbe direkt am Spielfeldrand und erhielt am Samstagabend von Warriors-Superstar Steph Curry einTrikot und Djokovic überreichte ihm einen Tennisschläger.

Und in der NBA gibt es ja praktisch jeden Tag neue Spiele. Da könnte Novak Djokovic noch so einige Spiele live vom Spielfeldrand aus verfolgen.