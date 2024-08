Tsitsidosa – sportlich gemeinsam durch dick und dünn

Bei dem straffen Terminkalender der WTA- und ATP-Tour will die wenige gemeinsame Zeit des Vorzeige-Tennis-Pärchens Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas gut geplant sein. In einem Videoclip, der in den Social Media gerade viral geht, demonstrierte das Duo, wie man Arbeit und Vergnügen perfekt kombinieren kann.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.08.2024, 12:52 Uhr

© Getty Images Sowohl auf als auch abseits des Courts machen Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas immer gemeinsame Sache.

Aus sportlicher Sicht können sowohl Stefanos Tsitsipas als auch Paula Badosa bereits auf große Erfolge in ihrer Karriere zurückblicken. Während die Spanierin als ehemalige Nr. 2 der Weltrangliste in ihrem Karrierehoch um einen Platz besser liegt als ihr Lebenspartner, hat dieser in Sachen Siegestrophäen die Nase vorn. So konnte die 26-jährige Badosa von ihren insgesamt vier WTA-Titeln einen auf 1000er-Ebene in Indian Wells erringen, während sich der Grieche mit insgesamt 11 ATP-Trophäen, darunter dreimal beim Masters-Turnier in Monte Carlo und einmal bei der ATP-WM, auszeichnete.

Beim aktuell laufenden Masters-Event hat Badosa sportlich die Nase gegenüber ihrem gleichaltrigen Partner vorn. Während Tsitsipas bereits im Sechzehntelfinale nach einer Dreisatz-Niederlage gegen den Briten Jack Draper die Segel streichen musste, kämpft die Weltranglisten-36. heute im Halbfinale gegen die an Nr. 6 gesetzte US-Amerikanerin Jessica Pegula um den Einzug ins Endspiel.

Dass das wiedervereinte Duo auch sportlich nach besten Möglichkeiten gemeinsame Sache macht, demonstrierte ein Videoclip, der gerade in den Social Media viral geht. Dort zeigt sich das verliebte Paar beim Combined-Event in Cincinnati händchenhaltend beim gemeinsamen Stretching im Gym.

Dass das Paar auch in den getrennten Phasen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit in Gedanken immer beisammen sind, verdeutlichte Badosa kürzlich im Interview beim Tennis Channel nach ihrem Auftakterfolg gegen die US-Amerikanerin Peyton Stearns, das zeitgleich und auch örtlich neben dem Erstrundenmatch von Tsitsipas gegen Jan-Lennard Struff angesetzt war. Dort gab die vierfache WTA-Titelträgerin zu, dass sie immer wieder etwas vom Match ihres Partners mitbekam und sogar in ihrem eigenen Spiel etwas den Fokus verlor, als der 26-jährige den ersten Satz gegen den Warsteiner verlor. Dennoch brachte die gebürtige New-Yorkerin das Match noch erfolgreich zu Ende und konnte anschließend mit dem Auserwählten ihren jeweiligen Auftakterfolg genießen.