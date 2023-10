Tsitsipas an seine Kritiker: „Trainiere mehr denn je“

Stefanos Tsitsipas hat vor Beginn des ATP-Tour-250-Turniers in Antwerpen betont, dass der Tennissport immer noch seine erste Priorität ist.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2023, 16:27 Uhr

© Getty Images Ja! Ab und zu hat Stefanos Tsitsipas auch noch Freude am Tennis ...

Ein Turniersieg in Los Cabos. Das ist die Titel-Bilanz von Stefanos Tsitsipas für die Saison 2023, die mit dem Finaleinzug bei den Australian Open doch eigentlich so gut begonnen hatte. Hier und da ist ab und zu die Klasse des griechischen Ausnahmespielers wieder aufgeblitzt - gerade die letzten beiden Monate waren aber nicht gerade von Erfolgserlebnissen geprägt.

In der laufenden Woche versucht sich Tsitsipas nun in Antwerpen, an Position eins gesetzt zumal. Das Los hat ihm eine mögliche Revanche gegen Dominic Stricker beschert - gegen den Schweizer war Tsitsipas in der zweiten Runde der US Open vor ein paar Wochen in fünf Sätzen ausgeschieden. Danach ist nicht mehr viel gekommen. Auch nicht im Davis Cup, wo Stefanos Tsitsipas die ganze Last gegen die Slowakei schultern wollte - und dann doch nur einen Punkt gewann. Womit Griechenland auch im kommenden Jahr nicht im obersten Level des wichtigsten Mannschaftswettbewerbs vertreten sein wird.

Tsitsipas 2023 mit 43 Matchsiegen

Die Frage lautet ja: Hat Stefanos Tsitsipas die Freude am Tennissport verloren? Sind ihm andere Dinge wichtiger? Die Romanze mit Paula Badosa scheint derzeit jedenfalls auf Eis zu liegen. Und der zweimalige Champion von Monte-Carlo ließ in Antwerpen auch keine Zweifel daran aufkommen, wo seine Prioritäten liegen.

„Die Leute sagen, dass ich nicht mehr auf das Tennis fokussiert bin“, erklärte Tsitsipas also, der in der laufenden Spielzeit immerhin schon 43 Matchsiege einfahren konnte. „Aber ich trainiere mehr als jemals zuvor in meiner Karriere. Ich möchte niemandem etwas beweisen, außer mir selbst. Ich möchte mir beweisen, dass ich wieder auf mein bestes Level zurückkommen kann. Ich glaube daran.“

Ein Turniersieg in Antwerpen würde dabei sicherlich helfen. Im Doppel ist der Auftakt an der Seite von Bruder Petros jedenfalls schon mal gelungen: Da gewannen Tsitsipas Inc. nämlich gegen David Vega Hernandez und Miguel Angel Reyes mit 7:6 (7) und 7:6 (2).

