Tsitsipas und die 39 ersten Aufschläge am Stück: Locker-flockig aus dem Handgelenk

Stefanos Tsitsipas brachte bei seinem Sieg gegen Dominic Thiem in Madrid verrückte 39 erste Aufschläge am Stück ins Feld - und zeigte sich darüber selbst erstaunt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 30.04.2023, 12:08 Uhr

39 - was für eine imposante Ziffer! Jaja, es gab ja auch früher durchaus Sandplatzexperten, die mit hohen Quoten beim ersten Aufschlag und entsprechenden Serien überzeugten - der Aufschlag war jedoch eher eine sichere Spieleröffnung als ein wirklich starkes Service. Grüße von und an den guten alten Gilbert Schaller an dieser Stelle.

Bei Tsitipas liegt die Sache anders. Der Grieche verfügt über einen mehr als ordentlichen Aufschlag, umso erstaunlicher, dass ihm zwischen dem 5:2 im ersten Satz und dem 4:3, 30:0 im dritten Satz gleich 39 erste Aufschläge im Feld gelangen.

Noch erstaunlicher: Tsitsipas' Quote beim ersten Service lag im gesamten Match "nur" bei 79 Prozent. Natürlich eine hohe Quote, aber in Anbetracht seiner Serie... Grund: Im ersten Satz waren es nur 58 Prozent, dann aber drehte er auf - 100 Prozent im zweiten Satz (17 von 17) und 81 Prozent im dritten Durchgang (30 von 37). Überhaupt gewann Tsitsipas an diesem Abend 88 Prozent seiner Punkte, wenn das erste Service kam (50 von 57).

Und wie das folgende Video zeigt, waren es alles andere als "Einwürfe", die Tsitsipas auf die Gegenseite brachte.

Tsitsipas' Aufschlaggeheimnis: Ganz entspannt, bitte!

Tsitsipas zeigte sich im Anschluss an seinen Sieg selbst erstaunt über seine Serie. "Echt? Ist das ein Rekord?", fragte er - noch gibt es dazu von der ATP keine Bestätigung. "Das ist fantastisch. 39 ist eine Menge", war selbst der griechische Philosoph diesmal baff. "Das zeigt, dass ich meinen Aufschlag heute verbessert habe. Das ist eine tolle Marke für mich."

Woran es lag? An der flüssigen Bewegung, an Entspannung und Konzentration, versuchte sich Tsitsipas an einer Erklärung. Ob er im restlichen Turnierverlauf daran anschließen kann? Tsitsipas trifft nun auf Sebastian Baez.

Zuletzt stand Tsitsipas im Finale von Barcelona, in dem er Carlos Alcaraz unterlag. Er steht aktuell bei einer Jahresbilanz von 21 Siegen bei 6 Niederlagen.

In Madrid war er im Vorjahr bis ins Halbfinale gekommen.

