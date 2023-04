Was für ein Fight! Thiem verliert nach großem Kampf gegen Tsitsipas

Da kamen die Zuschauer zu später Stunde in Madrid voll auf ihre Kosten: Dominic Thiem verliert gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:3, 1:6 und 6:7 (5:7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2023, 22:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Eine fantastische Show konnten Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas beim Masters in Madrid bieten. Mit dem besseren (glücklicheren) Ende für Stefanos Tsitsipas. 6:3, 1:6 und 6:7 (5:7) – so die nackten Zahlen aus Sicht von Dominic Thiem. Aber der Reihe nach...

Es war ein selbstbewusster Einstieg in das Match von Dominic Thiem. Das erste Aufschlagspiel holte er sich zu null und setzte dabei gleich ein spektakulären Vorhand-Winner. Aber auch Tsitsips startete souverän in sein erstes Aufschlagspiel. Doch schon beim zweiten Service des Griechen hatte Thiem zwei Breakchancen und konnte eine dank eines leichten Rückhandfehlers nutzen – und auf 3:1 stellen.

Der erste Satz endet mit einem Thiem-Ass

Das Break bestätigte der Österreicher und zog auf 4:1 im ersten Satz davon. Auch danach behielt Thiem eine gute Mischung aus Länge in seinen Grundschlägen und Aggressivität. Tsitsipas fand in seinem ersten Match in Madrid zunächst kaum bis gar nicht in seinen Rhythmus. Mit einem Ass nach außen auf der Einstandseite beendete Thiem den ersten Durchgang zum 6:3 aus seiner Sicht.

Zu Beginn von Durchgang zwei schlichen sich direkt ein paar mehr Fehler in das Spiel von Dominic Thiem ein – vor allem auf der Vorhand. Tsitsipas nahm die Geschenke dankend an und holte sich direkt das Break zum 2:0. Und so wie Thiem etwas passiver wurde, so souveräner wurde sein Gegner. Besonders bei seinem Service. Und nach dem Doppelbreak gegen Thiem war der zweite Satz schnell entschieden - 6:1 für Tsitsipas, der in dem Satz eine hundertprozentige (!) Quote beim ersten Aufschlag hat. Über eine Stunde lang trifft der Grieche jeden ersten Aufschlag...

Vorhang auf für Satz drei. In welche Tenniswelt würde man eintauchen. Die aus dem Thiem-Satz eins oder aus dem zweiten Tsitsipas-Durchgang?

Es wurde irgendwas dazwischen. Tsitsipas dominierte, aber Thiem stemmte sich voll gegen die Wucht seines Gegners und konnte zu Beginn des Satzes mit viel Mühe seine Aufschlagspiele halten. Bis zum 5:5 konnten beide Akteure ihr Service halten. Es ging in die Verlängerung. Und auch hier wehrte sich Thiem beeindruckend, wehrte Breakball um Breakball ab. Teilweise mit unglaublichen Bällen. 6:5 ging in Führung. Tsitsipas zeigte sich jedoch unbeeindruckend und es ging in den Entscheidungs-Tie-Break.

Hier legte Thiem mit einem Mini-Break zum 2:1 vor. Tstitsipas holte es sich zum 3:3 zurück. Thiem blieb aggressiv, doch jetzt fehlten ihm die paar Zentimeter bei seinen Grundschlägen und Tsitsipas konnte seinen zweiten Matchball zum 7:5 im Tie-Break nutzen.

Tsitsipas trifft nun in der nächsten Runde auf den Argentinier Sebastian Baez.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid