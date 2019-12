Tsitsipas und Khachanov im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas und Karen Khachanov sind bei der Mubdala World Tennis Championship in Abu Dhabi ins Halbfinale eingezogen. Dort warten Novak Djokovic und Rafael Nadal.

von Robert M. Frank

zuletzt bearbeitet: 19.12.2019, 19:57 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) und Karen Khachanov (ATP 17) haben bei der zwölften Ausgabe der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi einen erfolgreichen Auftakt erwischt. Bei der Exhibition im Internationalen Tenniszentrum von Abu Dhabi, Zayed Sports City, startete zunächst Tsitsipas gegen Andrey Rublev (ATP 23). Der Grieche besiegte den Russen deutlich mit 6:3, 6:4. Jeweils ein Break im ersten als auch im zweiten Satz reichten dem amtierenden Weltmeister, um Rublev in Knie zu zwingen.

Tsitsipas zeigte sich selbstkritisch. „Ich habe mich von der Vorhandseite aus an meinen Matchplan gehalten und zeitweise gut aufgeschlagen. Ich brauche viel mehr Konstanz, um in die Saison zu kommen, aber ich habe Wege gefunden, um das zu erreichen. Ich werde weiterhin versuchen, die Situation zu verbessern, indem ich an Dingen arbeite, die in Zukunft wichtig sein werden", sagte Sieger Tsitsipas nach dem Match gegenüber dem Veranstalter.

Zwei Breaks reichen Khachanov

Etwas enger ging es im darauffolgenden Match zwischen Khachanov und Hyeon Chung (ATP 128) zu. Am Ende setzte sich auch dort der Favorit mit 7:6(4), 6:4 durch. Nach einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung für Khachanov hatte sich auf der Gegenseite der Koreaner Chung wieder bis zum Tiebreak zurückgekämpft. Dort zog der 23-jährige Asiate aber ebenso den Kürzeren wie im zweiten Satz, als Chung sich einmal den Service abnehmen lassen musste.

Im Halbfinale am Freitag warten auf die beiden Sieger beim Turnier am arabischen Golf Rafael Nadal (ATP 1) und Novak Djokovic (ATP 2). Tsitsipas spielt zunächst gegen den „Djoker“ (nicht vor 14 Uhr MESZ). Direkt im Anschluss misst sich Khachanov, der ebenso wie Chung kurzfristig für die aufgrund Verletzungen absagenden Daniil Medwedew (ATP 5) und Gael Monfils (ATP 10) ins Teilnehmerfeld gerutscht war, mit dem Weltranglistenersten Nadal.

Sharapova siegt gegen Tomljanovic

"Es ist immer wieder ermutigend, gegen Rafa zu spielen, denn er hat eine unglaubliche Intensität an sich. Ich bewundere seine harte Arbeit so sehr und die Intensität der Schläge und der Bewegung. Ich spiele gerne gegen ihn und wir hatten gute Matches, deshalb kann ich den morgigen Tag kaum erwarten. Außerhalb des Platzes ist er ein wirklich netter Kerl und wir sprechen viel außerhalb des Platzes. Er ist immer zu Scherzen aufgelegt", blickte Khachanov voraus.

Zum Tagesabschluss fand im Emirat zudem das Showmatch zwischen Maria Sharapova (WTA 131) und der Australierin Ajla Tomljanovic (WTA 51) statt. Dort siegte die einstige Weltranglistenerste Sharapova mit 6:4, 7:5.