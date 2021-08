Turnier in Shanghai fällt aus, Wien als Profiteur?

Wie bereits 2020 wird das ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai auch heuer nicht stattfinden. Nutznießer der neuerlichen Absage könnten auch die Erste Bank Open in Wien werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 10.08.2021, 12:22 Uhr

Das Turnier in Shanghai fällt neuerlich der Corona-Pandemie zum Opfer

Das Coronavirus zwingt auch die ATP weiterhin zu einer flexiblen Vorgangsweise: Aus diesem Grund wurden am Montag wie auch schon im vergangenen Jahr sämtliche Turniere in Asien abgesagt. Somit fiel auch das Masters-1000-Event in Shanghai abermals der Pandemie zum Opfer. Zudem werden auch die 250er-Veranstaltungen in Zhuhai, Chengdu und Pune nicht stattfinden.

"Es ist sehr unglücklich, dass wir die Turniere in Asien ausfallen lassen müssen, und wir freuen uns darauf, sie im Jahr 2022 wieder begrüßen zu dürfen", sagte der ATP-Vorsitzende Andrea Gaudenzi.

Indian Wells geht über elf Tage

Aufgrund der Absage der asiatischen Turniere wird das ATP-Masters-1000-Event in Indian Wells nun elf Tage lang dauern und in der 40. und 41. Kalenderwoche über die Bühne gehen. Das Finale in der kalifornischen Wüste steigt am 17. Oktober. Zuvor werden in Nur-Sultan (KW 38) und San Diego (KW 39) zwei neue 250er-Turniere stattfinden.

Neben Indian Wells könnten auch die Erste Bank Open in Wien vom veränderten Turnierkalender profitieren. Hätten die Spieler beim ursprünglichen Plan zunächst von Asien in die USA und anschließend nach Europa reisen müssen, ersparen sie sich nun eine lange Reise. Daher ist es gut vorstellbar, dass das Turnier in der österreichischen Hauptstadt, welches am 25. Oktober beginnt, ähnlich gut besetzt sein wird wie im Vorjahr.

St. Petersburg als Konkurrenz für Wien

Konkurrenz bekommt Turnierdirektor Herwig Straka aus St. Petersburg. Das Event in der russischen Metropole findet in der gleichen Woche wie jenes in Wien statt, zählt anders als im Vorjahr aber "nur" zur 250er-Kategorie. Sollten Topspieler sich in der 43. Kalenderwoche also für einen Turnierstart entscheiden, sind die Chancen auf eine Teilnahme an den Erste Bank Open mehr als nur intakt.

Unmittelbar nach Wien findet wie in jedem Jahr das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy statt. Den krönenden Abschluss bilden abermals die ATP Finals, die heuer zum ersten Mal in Turin stattfinden.

Der gesamte ATP-Turnierkalender im Überblick