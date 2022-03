Überraschung! Novak Djokovic in Indian Wells doch im Tableau

Novak Djokovic wird vielleicht doch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells aufschlagen. Zumindest wurde der Serbe in das Tableau gelost. Angeführt wird dieses von Daniil Medvedev.

Nix ist fix - selbst nachdem die Auslosung für das ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells erfolgt ist. Denn an der untersten Stelle im Tableau steht der Name Novak Djokovic. Der nunmehrige Weltranglisten-Zweite hat seinen Namen nicht von der Entry List zurückgezogen. Die Veranstalter wissen aber selbst noch nicht, ob Djokovic spielen wird. Man sei in ständigem Austausch mit den Behörden. Für eine Teilnahme in Indian Wells ist ein vollständiger Impfschutz Voraussetzung.

An Position eins startet jedenfalls Daniil Medvedev in die Matches im Tennis Paradise. Der Russe trifft nach einem Freilos entweder auf Alexei Popyrin oder einen Qualifikanten. Im Viertelfinale könnte es für Medvedev zum Treffen mit Stefanos Tsitsipas kommen. Ebenfalls in die obere Hälfte wurde Rafael Nadal gelost. Der Spanier hat 2022 all seine 15 Matches gewonnen und startet entweder gegen Sebastian Korda oder einen Qualifikanten.

Zverev in der unteren Hälfte - mit Djokovic

Alexander Zverev bekommt es als Nummer drei des Turniers nach einem Freilos entweder mit Grigor Dimitrov oder Tommy Paul zu tun. Gemäß Papierform würde Zverev im Viertelfinale auf Matteo Berrettini treffen.

Und Djokovic? Der bekäme es zum Auftakt mit David Goffin oder Jordan Thompson zu tun, in der Runde der letzten acht würde dann womöglich Andrey Rublev warten.

