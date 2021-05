Ultimate Tennis Showdown 2021: Medvedev, Schwartzman, Fognini am Start - Eurosport überträgt

Auch 2021 wird es in der Akademie von Patrick Mouratoglou zum Ultimate Tennis Showdown kommen. Mir dabei: Daniil Medvedev, Diego Schwartzman und Fabio Fognini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.05.2021, 19:12 Uhr

Patrick Mouratoglou lässt nicht locker. Und lädt auch 2021 zum Ultimate Tennis Showdown in seine Akademie in die Nähe von Nizza. Die Verschiebung der French Open um eine Woche nach hinten kommt dem Coach von Serena Williams dabei durchaus zupass: Denn so könnte der UTS 2021 einigen Topstars die Möglichkeit bieten, sich unter ganz besonderen Wettkampfbedingungen den Feinschliff für das zweite Major des Jahres zu holen.

In erster Linie gilt das sicherlich für Daniil Medvedev, kein Freund der Aschenplätze. Medvedev trainiert ohnehin ab und zu in der Mouratoglou Academy, der Russe tritt unter dem Kampfnamen „The Chessmaster“ am 24. und 25. Mai an. Spielpraxis tut Medvedev not, in Rom gab es gegen Landsmann Aslan Karatsev das nächste frühe Aus.

Schwartzman und Fognini fordern Medvedev

Ebenfalls angekündigt sind die Auftritte von Diego „El Peque“ Schwartzman und Fabio „Fogna“ Fognini. Diese beiden Spieler sind in der aktuellen Woche noch bei Turnieren der ATP-Tour engagiert. Fognini hat in Genf einen erfolgreichen Start hingelegt, Schwartzman eröffnet am Mittwoch in Lyon den Angriff auf seinen zweiten Titel des Jahres nach Buenos Aires.

Wie schon bei der Premiere 2020 findet der Ultimate Tennis Showdown wieder mit besonderen Regeln statt. So gibt es etwa vier Viertel mit einer begrenzten Spielzeit von maximal zehn Minuten und die Möglichkeit eines Sudden Death.

Wer das Schauturnier verfolgen möchte, ist bei Eurosport gut aufgehoben. Dort gibt es den UTS am Dienstag, 24. Mai, zwischen 19:15 und 22:15 Uhr, und am Mittwoch, 25. Mai, zwischen 15:00 und 18:00 Uhr.