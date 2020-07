Ultimate Tennis Showdown: Berrettini bezwingt Tsitsipas in Final-Thriller

Matteo Berrettini hat das Finale des Ultimate Tennis Showdowns in der Akademie von Patrick Mouratoglou für sich entschieden. Der Italiener besiegte Stefanos Tsitsipas im "Sudden Death", nachdem beide Spieler zuvor jeweils zwei Viertel für sich entscheiden konnten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 08:06 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini hatte auch in Nizza Grund zu feiern

Am Samstag noch im Nieselregen von Kitzbühel, am Sonntag in der Nähe von Nizza bei Sonnenschein und auf Hartplatz: Matteo Berrettini ist im Moment wohl der fleißigste Handlungsreisende in Sachen Tennis. Aber während sich der Italiener bei Thiem´s 7 im Halbfinale noch Andrey Rublev geschlagen geben musste, ging Berrettini beim Ultimate Tennis Showdown als Sieger vom Court. Er gewann das Finale gegen Stefanos Tsitsipas im "Sudden Death" - wie schon das Halbfinale am Nachmittag gegen Richard Gasquet.

Gegen Tsitsipas, der in der Mouratoglou-Akademie trainiert und somit so etwas wie Heimvorteil besitzt, holte sich Berrettini die ersten beiden Viertel und führte auch im dritten mit 4:0. Der Grieche schaffte das Comeback, war aber gegen den finale Vorhand-Winner seines Gegners chancenlos. "Ich glaube, dass ein paar meiner Familienmitglieder nach einer Herzattacke gestorben sind", scherzte der Sieger nach Beendigung des Einladungsturniers, das sich über fünf Wochenenden hingezogen hatte.

Für Berrettini geht es schon am morgigen Dienstag weiter. Dann wird der Italiener auf Rasen im Steffi Graf Stadion in die bett1Aces einsteigen. Dort trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Roberto Bautista Agut.