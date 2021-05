Ultimate Tennis Showdown: Corentin Moutet sichert sich Turniersieg

Corentin Moutet sicherte sich bei der vierten Ausgabe des Ultimate Tennis Showdown den Turniersieg. Im Finale besiegte der Franzose den US-Amerikaner Taylor Fritz.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.05.2021, 20:20 Uhr

Während beinahe die gesamte Tenniswelt schon nach Paris schielt, ging in der Akademie von Patrick Mouratoglou noch schnell die vierte Ausgabe des Ultimate Tennis Showdown über die Bühne. Und letztlich sollte es mit Corentin Moutet ein Lokalmatador sein, der sich in der Nähe von Nizza zum Turinersieger krönte.

Im Finale schlug der 22-Jährige den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 3:1. Der Weltranglisten-33. wurde beim nach speziellen Regeln ausgetragenen Schaukampfturnier - so wird etwa in vier Vierteln zu jeweils zehn Minuten gespielt - allerdings auch einer seiner größten Stärken beraubt: In Nizza durften die Spieler nur auf einen Aufschlag zurückgreifen.

Moutet, der alle seiner fünf Partien gewann, ging mit den besonderen Gegebenheiten am besten um und dürfte somit mit einer großen Portion Selbstvertrauen zu den French Open fahren. Ob das auch für den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev gilt, darf indes bezweifelt werden. Der Russe schied wie Fabio Fognini in Gruppe B bereits in der Vorrunde aus.

In Gruppe A setzten sich zunächst Diego Schwartzman und Cristian Garin durch, beide verloren anschließend aber ihre jeweilige Halbfinalpartie. Nichtsdestotrotz muss man mit den beiden Sandplatzliebhabern bei den am Sonntag beginnenden French Open rechnen - spätestens dann werden endgültig alle Augen auf die französische Hauptstadt gerichtet sein.