Ultimate Tennis Showdown: Dominic Thiem am Wochenende gegen David Goffin und Matteo Berrettini

Dominic Thiem wird am Wochenende in der Akademie von Patrick Mouratoglou auf zwei Gegner treffen, mit denen er auf der regulären Tour schon öfters Probleme hatte: David Goffin und Matteo Berrettini.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2020, 20:14 Uhr

© GEPA Pictures Matteo Berrettini und Dominic Thiem in Paris 2018

Die Generali Austrian Pro Series sind erfolgreich abgehakt, Dominic Thiem macht sich wieder auf den Weg Richtung Südfrankreich, um in der Akademie von Patrick Mouratoglou sein Punktekonto beim Ultimate Tennis Showdown aufzufetten. Thiem muss das Feld von hinten aufrollen, das erste Wochenende hatte aufgrund seines Auftrittes bei der Adria-Tour in Belgrad ohne den aktuellen Weltranglisten-Dritten stattgefunden.

Die Premiere am vergangenen Freitag gegen Richard Gasquet ging noch schief, einen Tag später gelang es Thiem aber als erstem Spieler, Stefanos Tsitsipas im neuartigen Kompaktformat (vier Viertel á jeweils zehn Minuten, jeder Punkt zählt, wer mehr Viertel gewonnen hat, gewinnt das Match; bei Gleichstand entscheidet ein Sudden Death bis zwei) zu schlagen.

Ausgeglichene Bilanz von Thiem gegen Berrettini

Am morgigen Samstag wurde Thiem wieder für die Nachtschicht gebucht, tritt um 22:15 Uhr gegen David Goffin an. Nicht gerade der Lieblingsgegner der österreichischen Nummer eins: Zehn Partien gab es bislang zwischen Thiem und Goffin, der Belgier hat mit 7:3-Siegen die Nase vorne. Das letzte Aufeinandertreffen ist schon eine Weile her, es trug sich 2017 bei den ATP Finals in London zu. Goffin gewann damals glatt in zwei Sätzen.

David Goffin hat nach zwei Niederlagen zum Auftakt (gegen Gasquet und Matteo Berrettini) am vergangenen Wochenende gegen Alexei Popyrin und Veteran Feliciano Lopez seine ersten beiden Siege geholt).

Der zweite Gegner für Thiem wird am Sonntag dann Berrettini sein. Gegen den Italiener hat Thiem das bedeutungslose Gruppenspiel bei den ATP Finals 2019 in London verloren, wichtiger war da schon der Heim-Erfolg im Halbfinale von Wien wenige Wochen davor. Insgesamt steht es zwischen Thiem und Berrettini 2:2. Der US-Open-Halbfinalist von 2019 wird auch Teil von „Thiem´s 7“ in Kitzbühel vom 07. bis 11. Juli sein.