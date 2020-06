Ultimate Tennis Showdown: Dominic Thiem startet gegen Richard Gasquet, Stefanos Tsitsipas trifft auf Dustin Brown

Am morgigen Samstag startet Mitfavorit Dominic Thiem in Nizza beim "Ultimate Tennis Showdown" gegen Richard Gasquet. Stefanos Tsitsipas bekommt es mit Dustin Brown zu tun.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.06.2020, 18:35 Uhr

Dominic Thiem startet heute beim "Ultimate Tennis Showdown"

Dominic Thiems Programm während der von COVID-19 bedingten Unterbrechung der ATP Tour ist ein äußerst dichtes. Nachdem der Österreicher bei der Generali Austrian Pro Series wieder ins Wettkampftennis gestartet ist - und dort immer noch aufschlägt - zog es den Weltranglistendritten auch nach Belgrad zu Novak Djokovics Adria Tour. Nun folgt der nächste Halt für Dominic Thiem, am Samstag steigt der 26-Jährige bei Patrick Mouratoglous "Ultimate Tennis Showdown" in Nizza ins Geschehen ein.

Auftaktgegner des Österreichers ist der Lokalmatadort Richard Gasquet. Der Franzose war bereits am ersten Wochenende des "Ultimate Tennis Showdown" im Einsatz und konnte dort durchaus groß aufspielen. Nachdem er überraschend David Goffin aus Belgien in einem entscheidenden fünften Viertel (zum Spielsystem kommen wir später) besiegen konnte, setzte es gegen Stefanos Tsitsipas - dem dieses besondere Format beim "Ultimate Tennis Showdown" durchaus zu liegen scheint - ebenso eine Niederlage in eben jenem "fünften Viertel". Spielstart zwischen Thiem und Gasquet wird 22:15 Uhr sein.

Was hat es nun mit diesen Vierteln auf sich?

Beim "Ultimate Tennis Showdown" wird auf Zeit gespielt. Insgesamt gibt es vier Viertel, der Spieler, der nach Ablauf des Timers mehr Punkte auf dem Konto hat, hat das Viertel für sich entschieden. Steht es 2:2 in Vierteln, so muss ein Sudden Death her, bei dem der Spieler gewinnt, der als erster zwei Punkte hintereinander macht. Außerdem darf bei diesem Exhibition-Turnier gecoacht werden und auch die Shotglock ist mit dabei, sie ist aber auf nur 15 Sekunden eingestellt und wird rigoros sanktioniert. Am wohl kompliziertesten sind dabei die Spezial-Karten, die von den Spielern eingesetzt werden. SInd diese im Spiel, so zählt ein Ass dreifach oder ein Winner doppelt.

Auch Stefanos Tsitsipas wird am heutigen Samstag wieder aufschlagen. Der Grieche trifft in seinem dritten Spiel auf Dustin Brown. Feliciano Lopez bekommt es mit Matteo Berrettini zu tun und David Goffin trifft auf Alexei Popyrin.

