Ultimate Tennis Showdown: Moutet schlägt Medvedev, sichert sich Pole Position

Bei der vierten Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns hat nach dem ersten Tag mit Corentin Moutet ein Spieler die Nase in Gruppe A vorne, der nicht unbedingt zu den Favoriten gezählt hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2021, 11:53 Uhr

© Getty Images Corentin Moutet hat beim UTS 4 überzeugt

Während in Parma und Belgrad in der laufenden Woche noch um ATP-Punkte gekämpft wird und in Roland Garros der Kampf um die Plätze im Hauptfeld des zweiten Majors des Jahres begonnen hat, geben sich acht Spieler in der Akademie von Patrick Mouratoglou noch schnell die vierte Ausgabe des Ultimate Tennis Showdowns. Allen voran Daniil Medvedev, der noch immer keine Freundschaft mit der Asche geschlossen hat, am ersten von zwei Wettkampftagen aber immerhin Fabio Fognini besiegen konnte.

Seinen zweiten Auftritt beim nach speziellen Regeln ausgetragenen Schaukampfturnier - so wird etwa in vier Vierteln zu jeweils zehn Minuten gespielt, dazu, für Sand ungewöhnlich, ohne Doppel-Linien - verlor Medvedev dann gegen Corentin Moutet. Und nachdem der Franzose sein Auftaktmatch gegen Taylor Fritz ebenfalls gewinnen konnte, geht Moutet als Führender der Gruppe B in den heutigen Dienstag.

In Gruppe A haben Cristian Garin und Diego Schwartzman eine perfekte Bilanz von 2:0-Erfolgen hingelegt. Und machen nun im direkten Duell den Gruppen-Sieg untereinander aus. Alexander Bublik und Grigor Dimitrov sind in dieser Hinsicht bereits chancenlos.

Die finale Phase des Ultimate Tennis Showdowns wird von Eurosport übrigens live übertragen. Los geht´s um 15 Uhr. Live vor Ort wurden als Zuschauerinnen übrigens auch Serena Williams und Cori Gauff gesichtet. Die beiden US-Amerikanerinnen bereiten sich in der Mouratoglou-Akademie auf die French Open vor.