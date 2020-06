Ultimate Tennis Showdown: Thiem unterliegt Gasquet, heute gegen Tsitispas

Dominic Thiem hat bei seinem ersten Match beim Ultimate Tennis Showdown eine Niederlage erlitten. Der Österreicher verlor gegen Richard Gasquet mit 1:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2020, 08:29 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hatte auch mit dem Regelwerk zu kämpfen

Richard Gasquet zählt grundsätzlich noch nicht zu den Lieblingsgegnern von Dominic Thiem (auf der ATP-Tour führt der Franzose mit 2:1-Siegen). Dazu kommt, dass der Franzose vor dem samstäglichen Treffen bei der Ultimate Tennis Challenge in der Akademie von Patrick Mouratoglou schon auf zwei Wettkampf-Tage zurückblicken konnte - und damit mit den außerordentlichen Regeln besser vertraut war als sein österreichischer Gegner. Vor allem, was den Einsatz der einzelnen Spielkarten anbelangt.

Gespielt wird bei Mouratoglou in vier Vierteln zu je zehn Minuten, gezählt wird jeder einzelne Punkt. Als besondere Gimmicks dürfen die Teilnehmer jederzeit eine von vier Spielkarten nutzen - so kann etwa verlangt werden, dass der jeweilige Gegner seinen Punkt mit maximal drei Schlägen erzielen muss. Erfahrungswerte, die Gasquet schon gesammelt hatte. Der Routinier, in Nizza als „The Virtuoso“ am Start, gewann mit 3:1 (16:10, 15:12, 16:12, 14:17).

Thiem, der von Vater Wolfgang begleitet und gecoacht wird, trifft heute am späten Abend (22:15 Uhr) auf Stefanos Tsitsipas, der als bislang einziger Spieler alle drei Matches gewonnen hat. „The Greek God“ schlug am Samstag Dustin Brown mit 3:1 (12:14, 18:13, 16:11, 15:10). Bemerkenswert übrigens: Oldie Feliciano Lopez hatte gegen Matteo Berrettini überhaupt keine Probleme - und liegt in der aktuellen Rangliste auf Position zwei.

Gespielt wird in der Mouratoglou Academy auf Hartplatz - für Thiem, der sowohl bei den Generali Austrian Pro Series als auch bei seinen Auftritten bei der Adria Tour von Novak Djokovic in Belgrad auf Sand unterwegs war, natürlich auch eine fordernde Umstellung. Das Match gegen Tsitsipas kann über die offizielle Streaming-Website der Veranstaltung mitverfolgt werden.