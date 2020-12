Umfrage: Wer ist die größte WTA-Legende der Open Era?

50 Jahre Open Era auch auf der WTA-Tour. Und wir haben uns bei einem großen Panel mal umgehört, wer denn dieses halbe Jahrhundert am meisten geprägt hat. Spielerisch und auch durch ihre Persönlichkeit.

Natürlich ist es eine reine subjektive Betrachtung, die hier angestellt wird. Zumal der Blick nicht nur auf die sportlichen Erfolge, sondern auch auf den Einfluss und die Wirkung außerhalb des Courts gelegt werden sollte.

Und so sieht das Panel aus, das sich für die tennisnet-Umfrage Gedanken gemacht hat. Zunächst die Experten, die selbst auf dem Court gestanden und dort große Leistungen gezeigt haben. Oder immer noch zeigen: Barbara Rittner (Head of Women´s Tennis im DTB), Michael Kohlmann (Head of Men´s Tennis im DTB), Barbara Schett-Eagle (ehemalige Top-Ten-Spielerin, jetzt Eurosport-Moderatorin), Jürgen Melzer (zweimaliger Major-Champion im Doppel, baldiger ÖTV-Sportdirektor), Lars Uebel (Leiter Leistungssport Zentral an der TennisBase in Oberhaching), Alexander Peya (Doppel-Ass auf dem Weg zurück), Christopher Kas (Ex-Profi, derzeit Coach von Peter Gojowczyk), Tobias Summerer (Ex-Coach von Florian Maier, derzeit Trainer beim BTV) und Jan de Witt (Break Point Base, derzeit Coach von Nikoloz Basilashvili)

Aus dem Journalisten-Kreis haben folgende Fachkräfte teilgenommen: Andrej Antic (Chefredakteur tennisMAGAZIN), Christian Barschel (tennisMAGAZIN), Doris Henkel (FAZ), Gerald Kleffmann (SZ), Jörg Allmeroth (Allmeroth Media), Marcel Meinert (Sky), Paul Häuser (Sky), Markus Theil (Eurosport), Stefan Hempel (Sky), Moritz Lang (Sky), Christian Schwell (Sandplatzgötter), Sebastian Kayser (BILD), Alexander Tagger (Kleine Zeitung), Harald Ottawa (Kurier), Florian Regelmann (spox.com), Florian Goosmann (tennisnet), Nikolaus Fink (tennisnet), Michael Rothschädl (tennisnet) und Jens Huiber (sportradio360).

Insgesamt haben 17 Spielerinnen Erwähnung gefunden. Und das ist dabei herausgekommen ...

Rang 17, 1 Punkt: Jennifer Capriati, die zwei Karrieren auf dem Tennisplatz geführt hat Rang 15, 2 Punkte: Evonne Goolagong, Wimbledon-Champion und Aktivistin Rang 15, 2 Punkte: Lindsay Davenport, auch in Wimbledon erfolgreich Rang 14, 5 Punkte: Anna Kournikova, die weit über den Tennisplatz hinaus gestrahlt hat Rang 13, 8 Punkte: Kim Clijsters, die auch als Mutter Majors gewonnen hat Rang 12, 9 Punkte: Gabriela Sabatini, die die einhändige Topspin-Rückhand salonfähig gemacht hat Rang 11, 11 Punkte: Justine Henin, die die Leichtigkeit des Tennisseins demonstriert hat Rang 10, 19 Punkte: Margaret Court, die immer noch den Major-Rekord hält Rang 9, 20 Punkte: Maria Sharapova, die die Tenniswelt 2004 gestürmt hat Rang 8, 38 Punkte: Venus Williams, die sieben Majors im Einzel geholt hat Rang 7, 43 Punkte: Martina Hingis, die erste Raumdeuterin des Weltsports Rang 6, 82 Punkte: Monica Seles, deren noch viel größere Karriere von einem Wahnsinnigen zerstört wurde Rang 5, 85 Punkte: Billie-Jean King, die wohl wichtigste Person in der Geschichte der WTA Rang 4, 104 Punkte: Chris Evert, der erste Darling des Tennissports Rang 3, 162 Punkte: Martina Navratilova, die auch außerhalb des Platzes eine Pionierin war - und ist Rang 2, 187 Punkte: Serena Williams, die noch nicht genug hat Rang 1, 203 Punkte: Stefanie Graf, die 1988 zum Golden Slam marschiert ist