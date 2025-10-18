Und sie haben „Ja“ gesagt: Diego Schwartzman heiratet langjährige Freundin

Nun ist auch Diego Schwartzman unter der Haube. Der Argentinier hat am gestrigen Freitag seine langjährige Freundin Eugenia de Martino geheiratet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 17:45 Uhr

© Instagram / Eugenia de Martino Diego Schwartzman und Eugenia de Martino haben geheiratet

Der Trend bei den männlichen Tennisprofis geht ganz klar zur Heirat. Egal, ob man noch aktiv im Geschäft ist wie Denis Shapovalov und Félix Auger.-Aliassime, die in den vergangenen Wochen zu ihren jeweiligen Partnerinnen „Ja“ gesagt haben. Oder eben Diego Schwartzman, erst seit kurzem Rentner, der gestern in Buenos Aires Eugenia de Martino geheiratet hat. Und umgekehrt. Die beiden sind ja schon länger ein Paar. Und de Martino hat die letzten Jahre der Karriere von Schwartzman ja auch al ständige Begleiterin verbracht.

Der mittlerweile 33-jährige Argentinier hat seine Karriere beim Heimturnier in Buenos Aires beendet, dort in Runde eins sogar noch einmal Nicolas Jarry geschlagen. Danach gab es aber die allerletzte Niederlage im Tennisleben von Diego Schwartzman - gegen Pedro Martinez.

Am Ende stehen vier Einzel-Titel im Lebenslauf von Schwartzman. Darunter auch jener in Buenos Aires 2021. Der nominell größte gelang „El Piqué“ aber ausgerechnet im Nachbarland Brasilien: 2018 reüssierte Schwartzman beim 500er in Rio de Janeiro.

