United Cup: 1:1! Hurkacz bringt Polen den Ausgleich

Hubert Hurkacz hat im Endspiel des United Cups 2026 mit einem 6:3, 3:6 und 6:3 gegen Stan Wawrinka im Treffen von Polen mit der Schweiz auf 1:1 gestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 12:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Hubert Hurkacz hat gegen Stan Wawrinka gewonnen

Der United Cup 2026 wird im Doppel entschieden. Denn nachdem sich Belinda Bencic im ersten Einzel des Endspiels zwischen der Schweiz und Polen mit 3:6, 6:0 und 6:3 gegen Iga Swiatek durchsetzen konnte, schaffte Hubert Hurkacz im Anschluss mit einem 6:3, 3:6 und 6:3 gegen Stan Wawrinka für den Ausgleich.

Die wahrscheinlichen Doppel-Paarungen werden nun wohl Jan Zielinski und Katarzyna Kawa gegen Jakub Paul und Belinda Bencic sein. Vor allem Kawa und Zielinski haben während es United Cups in diesem Jahr bislang voll überzeugt.

Wawrinka hatte gleich im allerersten Spiel zwei Breakchancen, Hurkacz, der im Laufe des Turniers bereits Spieler wie Alexander Zverev und Taylor Fritz geschlagen hatte, konterte mit vier mächtigen Aufschlägen. Am Ende war es genau dieser Schlag, der auch den Ausschlag zugunsten der polnischen Nummer eins hab.

