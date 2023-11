United Cup 2024: Brasilien und Chile komplettieren das Teilnehmerfeld

Brasilien und Chile haben sich als letzte Mannschaften für das 18er-Teilnehmerfeld beim United Cup 2024 in Australien qualifiziert, der vom 29.12.2023 bis zum 07.01.2024 in den Städten Perth und Sydney ausgetragen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2023, 13:19 Uhr

© Getty Images Mit Brasilien und Chile stehen die letzten Teilnehmer beim United Cup 2024 fest.

Das brasilianische Team hat sich die Teilnahmeberechtigung dank ihrer Top-Spielerin Beatriz Haddad Maia erspielt, die sich aufgrund ihres Erfolgs bei der WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai auf Platz 11 in der Weltrangliste vorspielen konnte. Begleitet wird die 27-jährige von ihren Kolleg:innen Thiago Seyboth Wild (ATP-Nr. 80), Felipe Meligeni Alves (ATP-Nr. 149), Marcelo Melo (ATP-Doppel-Nr. 46) und Carolina Alves (WTA-Nr. 303). Starten wird die brasilianische Auswahl in Perth in der Gruppe A zusammen mit Spanien und Polen, wo für Haddad Maia unter anderem die Revanche gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek anstehen könnte, gegen die sie im Halbfinale der diesjährigen French Open unterlegen war.

Chile hat sich durch die Platzierung von Nicolas Jarry für den United Cup qualifiziert. Der 28-jährige spielte seine erfolgreichste Saison und kletterte u.a. mit den Turniersiegen in Santiago und Genf bis auf Rang 19 im ATP-Ranking. Als Teamkollegen sind Tomas Barrios Vera (ATP-Nr. 104) und Alejandro Tabilo (ATP-Nr. 106) nominiert. Daniela Seguel (WTA-Nr. 662) und Fernanda Labrana (WTA-Nr. 774) werden ihre Konkurrenzfähigkeit bei den Damen in der Gruppe B, die in Sydney startet, gegen Canada und Griechenland erst unter Beweis stellen müssen.

Hier das Draw des United Cups 2024