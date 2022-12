United Cup: Agnieszka Radwanska und Iga Swiatek - Ein erfolgsversprechendes Duo?

Agnieszka Radwanska und Iga Swiatek werden Polen beim United Cup vertreten. In unterschiedlichen Rollen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.12.2022, 18:11 Uhr

© Getty Images Agnieszka Radwanska und Iga Swiatek werden Polen beim United Cup vertreten

Während große Teile der Bevölkerung aktuell die Weihnachtszeit genießen, steht für den Tennistross dieser Tage die Reise nach Australien an. Schon am 29. Dezember fällt der Startschuss für den United Cup, der zunächst in Brisbane, Perth und Sydney über die Bühne gehen wird. Das Final Four des erstmals ausgetragenen Team-Wettbewerbs wird anschließend in Sydney stattfinden.

Die Nummer eins der Frauen-Weltrangliste, Iga Swiatek, wird sich zunächst in Brisbane die Ehre geben. Polen landete in Gruppe B und wird sich in dieser mit der Schweiz sowie Kasachstan messen. Swiatek und Co. können dabei auf prominente Unterstützung bauen, wird mit Agnieszka Radwanska doch eine ehemalige Weltranglistenzweite auf der polnischen Trainerbank Platz nehmen.

Radwanska erwartet Spitzentennis

"Es ist auf jeden Fall sehr aufregend", meinte Radwanksa vor Turnierbeginn. Die Wimbledon-Finalistin von 2012, die das polnische Team gemeinsam mit ihrem Ehemann Dawid Celt zum Sieg coachen will, stellt sich gleich zu Saisonbeginn auf Spitztennis ein: "Ich denke, es wird ein wirklich großes Turnier werden. Wir können es kaum erwarten."

Auf Herrenseite können die Polen unter anderem auf Weltklassemann Hubert Hurkacz bauen. "Es wird auch für mich eine Herausforderung sein, so gute Spielerinnen wie Iga und Hubert zu coachen", sagte Radwanska. "Zu spielen ist eine Sache, aber auf der Bank zu sitzen, ist eine andere. Ich weiß nicht, was schwieriger ist, um ehrlich zu sein. Wir werden es sehen."

Wird das Format für Polen zum Problem?

Zum Zünglein an der Waage könnte für Polen das Format werden: Pro Länderkampf treten jeweils zwei Damen und zwei Herren sowie ein Mixed-Doppel an. Weder Daniel Michalski (Weltranglisten-260.) noch Magda Linette (Weltranglisten-48.), die laut aktuellem Spielplan als Nummer zwei in den Wettkampf geschickt werden, zählen zur absoluten Weltspitze.

Radwanska sieht darin aber keinen Grund zur Beunruhigung: "Sie wissen, dass sie stark sind, dass sie gut sind, dass sie all ihre Kräfte bündeln und solche Events gewinnen können." Der Startschuss aus polnischer Sicht fällt am 31. Dezember mit den ersten beiden Spielen gegen Kasachstan.

