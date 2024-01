United Cup: Auch Adrian Mannarino steht auf Schmerzen

Der Franzose Adrian Mannarino schlug sich beim United Cup im Match gegen den Italiener Lorenzo Sonego selbst mit dem Schlägerknauf auf die Stirn. Ergebnis: Platzwunde.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 09:14 Uhr

© Getty Images Autsch - Adrian Mannarino verletzte sich aus Frust selbst mit seinem Schläger am Kopf

Die Russen Mikhail Youzhny und aktuell Andrey Rublev sind bzw. waren echte Überzeugungstäter, was das Thema Autodestruktion betrifft. Youzhnys berühmter Ausraster im Drittrunden-Match beim Masters-Turnier in Miami 2008 ist mittlerweile ein Klassiker der Tennis-Moderne. Als der Ex-Weltranglisten-Achte damals gegen den Spanier Nicolas Almagro bei 5:4 im dritten Durchgang das Match nicht ausservieren konnte, drosch der heute 41-Jährige dreimal die Spielfläche seines Schlägers auf seine Hirnschale. Die Platzwunde war so stark, dass sogar ein Arzt Hand anlegen musste. Am Ende holte der Ostslawe gar den Sieg.

Meister Rublev mag es lieber auf den unteren Extremitäten. Fast schon regelmäßig äußert der abseits des Tenniscourts von den Kollegen heiß geliebte Moskauer seinen Unmut am Platz mit gar nicht so leichten Schlägen aufs Kniegelenk - auch bei diesen Aktionen müssen Fans, die kein Blut sehen können, rasch die Fernsteuerung zur Hand haben.

Nun gibt es mit Adrian Mannarino einen neuen Anwärter auf den Preis für den erfolgreichsten Selbstverletzer auf der ATP-Tour. Beim United Cup in der Partie gegen Lorenzo Sonego aus Italien verarbeitete der 35-Jährige seinen Frust mittels Hieb mit dem Schlägerknauf auf seine Frontalplatte. Mannarino musste, wie Youzhny anno dazumal, eine Auszeit nehmen und behandelt werden.

Zwar konnte der Weltranglisten-22. das Match gegen Sonego noch gewinnen und in weiterer Folge schaffte Frankreich auch den Aufstieg ins Viertelfinale des Mixed-Mannschaftswettbewerbs, Kritik kam allerdings etwa von TV-Moderator und Ex-Tennisprofi Wally Masur: "Wenn eine Verletzung selbst verschuldet ist, kann man dann eine Auszeit nehmen? Sagen wir, man ist in einer schwierigen Situation und dann sagt man sich: 'Gut, ich schlage mich mit einem Schläger und hole mir eine Auszeit.'"

