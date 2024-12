United Cup: Auf diese Duelle dürfen wir uns freuen

Gleich nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt in Perth und Sydney der United Cup. Auf dem Programm stehen ein paar richtige Spitzenduelle.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.12.2024, 06:55 Uhr

© Getty Images Karolina Muchova und Iga Swiatek vor dem Finale der French Open 2023

Ist der United Cup nun nur die Fortsetzung der Vorbereitung auf die neue Saison unter Wettkampfbedingungen? Oder doch eine ziemlich ernste Angelegenheit? Schließlich werden ja auch Punkte für die (Einzel-)Weltranglisten vergeben. Und am Ende geht es ja auch um Selbstvertrauen, das man sich in direkten Duellen mit hochkarätigen Konkurrenten holen kann.

Und ein paar richtige Schlager-Matches stehen ja schon fest.

Da wäre etwa das Treffen zwischen Iga Swiatek und Karolina Muchova, also die Wiederauflage des Endspiels von Roland-Garros 2023. Damals hatte sich die Polin knapp behaupten können. Swiatek und Muchova treffen am Neujahrstag in Sydney aufeinander.

Kommt es zum Treffen des Pärchens de Minaur gegen Boulter?

Alexander Zverev hat in seiner Gruppe mit Zhang Zhizhen für den 30. Dezember in Perth einen unangenehmen Gegner gezogen. Aber nachdem Zverev der am höchsten gereihte Spieler beim United Cup ist, geht die deutsche Nummer eins gegen Zhang als Favorit ins Rennen.

Einen Tag zuvor wird e sin Perth beim Treffen der USA mit Kanada gleich zwei ziemlich vielversprechende Match-Ups geben: Coco Gauff bekommt es dann nämlich mit Leylah Fernandez zu tun. Und Taylor Fritz spielt gegen Félix Auger-Aliassime.

Und am selben Tag wird Jasmine Paolini testen, wie wer Belinda Bencic bei ihren Comeback-Bemühungen schon ist.

Ein ganz besonderes Duell gibt es dann auch noch beim Treffen zwischen Großbritannien und Australien am 30. Dezember in Sydney - allerdings nur, sollte es eine Entscheidung im Mixed geben. Denn da könnten Alex de Minaur und Katie Boulterm die abseits des Tennisplatzes ein neuerdings frisch verlobtes Paar sind, aufeinandertreffen.