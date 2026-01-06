United Cup: Belgien nach 3:0 gegen Kanada zum Gruppensieg

Belgien hat sich mit einem 3:0-Erfolg über das kanadische Team ins Viertelfinale beim United Cup 2026 gespielt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 08:03 Uhr

Elise Mertens, Zizou Bergs

Zizou Bergs überraschte dabei mit einem 6:4, 6:2 über den Weltranglisten-Fünften Felix Auger-Aliassime, anschließend sicherte Elise Mertens den Teamerfolg durch ein 6:3, 3:6, 6:3 über Youngster Victoria Mboko.

Für den Gruppenerfolg un Gruppe B musste jedoch ein weiterer Sieg her, und die Belgier holten ihn sich: Wieder mit Bergs und Mertens, die Cleeve Harper und Mboko im Mixed mit 6:3, 3:6, [10:5] schlugen - zum benötigten 3:0-Endergebnis. Damit ist Belgien Gruppensieger.

Die komplexe Konstellation war der Tatsache geschuldet, dass zuvor Kanada gegen China gewonnen hatte. China indes hatte gegen Belgien gesiegt. „Ich vertraue diesem Team zu 100 Prozent," so Mertens. “Und wir haben es tatsächlich geschafft.” Man sei als Team gewachsen.