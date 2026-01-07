United Cup: Bencic führt die Schweiz ins Halbfinale

Belinda Bencic hat mit zwei Punkten gegen Argentinien hauptsächlich zum Einzug der Schweiz in das Halbfinale des United C ups 2026 beigetragen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2026, 15:21 Uhr

Die Schweiz steht im Halbfinale des United Cups 2026! Belinda Bencic hatte mit einem souveränen 6:2 und 6:2 gegen Solana Sierra darfür den Grundstein gelegt, dann schaffte Sebastian Baez mit einem 7:5 und 6:4 gegen Stan Wawrinka den Ausgleich für Argentinien.

Die Entscheidung musste, wie schon im Treffen mit Italien, im Doppel fallen. Und erneut setzten sich Bencic und Partner Jakub Paul durch, diesmal deutlich mit 6:3 und 6:3 gegen Guido Andreozzi und Maria Carlé.

Auf den Halbfinalgegner muss das Schweizer Team noch warten: Dieser wird im Treffen zwischen Belgien und der Tschechischen Republik ermittelt.

In der oberen Tableau-Hälfte konnte sich Titelverteidiger USA für die Vorschlussrunde qualifizieren. Nachdem Taylor Fritz das Spitzeneinzel gegen Stefanos Tsitsipas verloren hatte, holte Coco Gauff gegen Maria Sakkari und im Doppel gemeinsam mit Christian Harrison die entscheidenden beiden Punkte gegen Griechenland. Die USA spielen nun entweder gegen Polen oder Gastgeber Australien.