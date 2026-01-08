United Cup: Bergs und Mertens führen Belgien ins Halbfinale

Belgien hat beim United Cup das Halbfinale erreicht. Zizou Bergs und Elise Mertens machten schon in den Einzeln alles klar.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.01.2026, 12:20 Uhr

© Getty Images Zizou Bergs behielt die Nerven

Belgien ist als dritte Nation ins Halbfinale des United Cup eingezogen. Zizou Bergs und Elise Mertens sorgten im Viertelfinale gegen Tschechien schon vor dem potentiell entscheidenden Mixed-Doppel für die Entscheidung.

Zunächst brachte Bergs die Belgier durch einen 6:2 und 7:6 (4)-Erfolg über Jakub Mensik in Führung. Der 26-Jährige servierte im zweiten Satz beim Stand von 5:4 bzw. 6:5 zweimal zum Matchgewinn und bewahrte im Tiebreak trotz des starken Comebacks seines Gegners die Nerven.

Belgien nun gegen die Schweiz

Im Anschluss setzte sich Mertens gegen die bis dato ungeschlagene Barbora Krejcikova durch. Die 30-Jährige behielt nach hartem Kampf mit 5:7, 6:1 und 7:5 die Oberhand und löste damit das Halbfinal-Ticket. In der Vorschlussrunde bekommt es Belgien mit der Schweiz zu tun.

Im Halbfinale der oberen Hälfte wartet Titelverteidiger USA auf den Sieger des letzten Viertelfinalduells zwischen Polen und Australien.