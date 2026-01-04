tennisnet.com ATP

United Cup: Britisches Rumpfteam schlägt Japan

Großbritannien hat beim United Cup 2025 in Perth auch ohne Jack Draper und Emma Raducanu gegen Japan gewonnen.

Olivia Nicholls und Neal Skupski haben den entscheidenden Punkt für Großbritannien geholt
Kein Jack Draper, keine Emma Raducanu - kein Problem für Großbritannien! Zumindest nicht in der Begegnung beim United Cup gegen Japan. Da setzte sich Naomi Osaka gegen Katie Swan nach viel Mühe im ersten Satz zwar mit 7:6 (4) und 6:1 durch. Auf Seiten der Männer gewann aber Billy Harris gegen Shintaro Mochizuki mit 7:6 (4) und 6:3. 

Die Entscheidung fiel also im Doppel, wo sich letztlich Olivia Nicholls und Neal Skupski gegen Mai Hibino und Yasutaka Uchiyama knapp mit 7:5, 4:6 und 10:7 behaupten konnten. Dabei nahm der britische Teamchef Tim Henman beim Stand von 7:6 im Match-Tiebreak noch eine Auszeit als taktisches Mittel. 

Japan ist damit bereits ausgeschieden. Großbritannien kämpft nun gegen Griechenland mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari um den Gruppensieg.
 

