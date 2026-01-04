United Cup: Britisches Rumpfteam schlägt Japan

Großbritannien hat beim United Cup 2025 in Perth auch ohne Jack Draper und Emma Raducanu gegen Japan gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.01.2026, 10:52 Uhr

© Getty Images Olivia Nicholls und Neal Skupski haben den entscheidenden Punkt für Großbritannien geholt

Kein Jack Draper, keine Emma Raducanu - kein Problem für Großbritannien! Zumindest nicht in der Begegnung beim United Cup gegen Japan. Da setzte sich Naomi Osaka gegen Katie Swan nach viel Mühe im ersten Satz zwar mit 7:6 (4) und 6:1 durch. Auf Seiten der Männer gewann aber Billy Harris gegen Shintaro Mochizuki mit 7:6 (4) und 6:3.

Die Entscheidung fiel also im Doppel, wo sich letztlich Olivia Nicholls und Neal Skupski gegen Mai Hibino und Yasutaka Uchiyama knapp mit 7:5, 4:6 und 10:7 behaupten konnten. Dabei nahm der britische Teamchef Tim Henman beim Stand von 7:6 im Match-Tiebreak noch eine Auszeit als taktisches Mittel.

Japan ist damit bereits ausgeschieden. Großbritannien kämpft nun gegen Griechenland mit Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari um den Gruppensieg.

